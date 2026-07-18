Краткий пересказ от РИА ИИ Российские команды BB Team и Pvision встретятся в финале турнира по Dota 2 на Кубке мира по киберспорту в Париже.

BB Team обыграла китайскую Vici Gaming со счетом 2-0, а Pvision победила российскую Team Yandex со счетом 2-1 в полуфинале.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские команды BB Team и Pvision встретятся в финале турнира по Dota 2 на Кубке мира по киберспорту, который проходит в Париже.

BB Team в полуфинале обыграла китайскую Vici Gaming со счетом 2-0 по картам, Pvision победила российскую Team Yandex (2-1).

За BB Team выступают Илья Kiritych Ульянов, Данил gpk Скутин, Матвей MieRo Васюнин, Владислав Kataomi Семенов (все - Россия ) и Виталий Save Мельник ( Молдавия ). Pvision представляют Алан Satanic Галлямов, Евгений Noticed Игнатенко, Эдгар 9Class Налтакян, Андрей Dukalis Куропаткин (все - Россия) и Владимир No[o]ne- Миненко (Украина).

BB Team до этого ни разу не занимала место выше шестого на Кубке мира. Pvision впервые принимает участие в турнире.