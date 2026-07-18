Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские команды BB Team и Pvision встретятся в финале турнира по Dota 2 на Кубке мира по киберспорту в Париже.
- BB Team обыграла китайскую Vici Gaming со счетом 2-0, а Pvision победила российскую Team Yandex со счетом 2-1 в полуфинале.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские команды BB Team и Pvision встретятся в финале турнира по Dota 2 на Кубке мира по киберспорту, который проходит в Париже.
BB Team в полуфинале обыграла китайскую Vici Gaming со счетом 2-0 по картам, Pvision победила российскую Team Yandex (2-1).
За BB Team выступают Илья Kiritych Ульянов, Данил gpk Скутин, Матвей MieRo Васюнин, Владислав Kataomi Семенов (все - Россия) и Виталий Save Мельник (Молдавия). Pvision представляют Алан Satanic Галлямов, Евгений Noticed Игнатенко, Эдгар 9Class Налтакян, Андрей Dukalis Куропаткин (все - Россия) и Владимир No[o]ne- Миненко (Украина).
BB Team до этого ни разу не занимала место выше шестого на Кубке мира. Pvision впервые принимает участие в турнире.
Турнир изначально должен был пройти в Эр-Рияде, но из-за обстановки на Ближнем Востоке был перенесен в Париж. Гранд-финал и матч за третье место пройдут в воскресенье. Призовой фонд турнира по Dota 2 составляет 2 млн долларов, победитель заработает 750 тысяч. Действующим чемпионом является российская Team Spirit, которая уступила в четвертьфинале текущего турнира Team Yandex.