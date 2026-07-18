Мбаппе выйдет в старте сборной Франции, Дембеле остался в запасе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Килиан Мбаппе вошел в стартовый состав сборной Франции на матч за третье место чемпионата мира против команды Англии, а Усман Дембеле остался в запасе.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Нападающий Килиан Мбаппе вошел в стартовый состав сборной Франции по футболу на матч за третье место чемпионата мира против команды Англии, обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле остался в запасе.
Встреча пройдет в Майами и начнется в 00:00 по московскому времени в ночь на воскресенье, 19 июля. Дембеле впервые на текущем чемпионате мира остался в запасе.
Полностью стартовый состав сборной Франции выглядит следующим образом: Майк Меньян (вратарь), Мало Гюсто, Ибраима Конате, Тео Эрнандес, Максанс Лакруа, Адриен Рабьо, Уоррен Заир-Эмери, Райан Шерки, Килиан Мбаппе (капитан), Майкл Олисе, Дезире Дуэ.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.