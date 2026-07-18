Мбаппе выйдет в старте сборной Франции, Дембеле остался в запасе

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Нападающий Килиан Мбаппе вошел в стартовый состав сборной Франции по футболу на матч за третье место чемпионата мира против команды Англии, обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле остался в запасе.