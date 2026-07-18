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Кейн и Беллингем не вошли в стартовый состав на матч за бронзу ЧМ - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Футбол
 
22:50 18.07.2026
Кейн и Беллингем не вошли в стартовый состав на матч за бронзу ЧМ

Кейн и Беллингем не вошли в стартовый состав сборной Англии на матч за бронзу ЧМ

© Фото : Пресс-служба сборной Англии по футболуГарри Кейн и Джуд Беллингем
Гарри Кейн и Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Пресс-служба сборной Англии по футболу
Гарри Кейн и Джуд Беллингем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Гарри Кейн и полузащитник Джуд Беллингем не выйдут в стартовом составе сборной Англии на матч за третье место чемпионата мира против команды Франции.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Нападающий Гарри Кейн и полузащитник Джуд Беллингем не выйдут в стартовом составе сборной Англии на матч за третье место чемпионата мира против команды Франции, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Матч за бронзу чемпионата мира пройдет в Майами в ночь на воскресенье по московскому времени.
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Стартовый состав сборной Англии выглядит следующим образом: Дин Хендерсон (вратарь), Эзри Конса, Джед Спенс, Марк Гехи, Джарелл Куанса, Деклан Райс (капитан), Морган Роджерс, Эберечи Эзе, Букайо Сака, Маркус Рэшфорд, Айван Тоуни.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Победитель турнира определится 19 июля по итогам встречи между сборными Испании и Аргентины, матч начнется в 22:00 мск.
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