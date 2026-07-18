Кейн и Беллингем не вошли в стартовый состав на матч за бронзу ЧМ

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Нападающий Гарри Кейн и полузащитник Джуд Беллингем не выйдут в стартовом составе сборной Англии на матч за третье место чемпионата мира против команды Франции, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Победитель турнира определится 19 июля по итогам встречи между сборными Испании и Аргентины, матч начнется в 22:00 мск.