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Британец обновил мировой рекорд в беге на одну милю - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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18:08 18.07.2026
Британец обновил мировой рекорд в беге на одну милю

Британец Джош Керр установил мировой рекорд в беге на одну милю

© REUTERS / Isabel InfantesБританец Джош Керр, установивший мировой рекорд в беге на одну милю на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне
Британец Джош Керр, установивший мировой рекорд в беге на одну милю на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Британец Джош Керр, установивший мировой рекорд в беге на одну милю на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британец Джош Керр установил мировой рекорд в беге на одну милю.
  • Он преодолел дистанцию за 3 минуты 42,66 секунды, превзойдя рекорд Хишама Эль-Герружа (3.43,13), установленный в 1999 году.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Британец Джош Керр установил мировой рекорд в беге на одну милю на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.
Керр преодолел дистанцию за 3 минуты 42,66 секунды. Он превзошел рекорд марокканца Хишама Эль-Герружа - 3.43,13, установленный в 1999 году.
Керру 28 лет. Он является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в беге на 1500 метров, а также чемпионом мира на этой дистанции.
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