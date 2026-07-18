Британец обновил мировой рекорд в беге на одну милю

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Британец Джош Керр установил мировой рекорд в беге на одну милю на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

Керр преодолел дистанцию за 3 минуты 42,66 секунды. Он превзошел рекорд марокканца Хишама Эль-Герружа - 3.43,13, установленный в 1999 году.

Керру 28 лет. Он является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в беге на 1500 метров, а также чемпионом мира на этой дистанции.