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БПЛА попал в квартиру во Владимире, вспыхнул пожар - РИА Новости, 18.07.2026
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03:51 18.07.2026 (обновлено: 10:52 18.07.2026)
БПЛА попал в квартиру во Владимире, вспыхнул пожар

В квартире жилого дома во Владимире из-за попадания БПЛА вспыхнул пожар

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • БПЛА попал в квартиру жилого дома во Владимире, из-за чего возник пожар.
  • По предварительной информации, пострадавших нет, жильцов эвакуировали, открытое горение ликвидировано.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. БПЛА попал в квартиру жилого дома во Владимире, в результате чего возник пожар, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
"В результате попадания одного БПЛА в одну из квартир многоквартирного жилого дома во Владимире возник пожар. Жильцы эвакуируются. На месте работают оперативные службы. Завершена ликвидация открытого горения", - написал Авдеев в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
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