БПЛА попал в квартиру во Владимире, вспыхнул пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- БПЛА попал в квартиру жилого дома во Владимире, из-за чего возник пожар.
- По предварительной информации, пострадавших нет, жильцов эвакуировали, открытое горение ликвидировано.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. БПЛА попал в квартиру жилого дома во Владимире, в результате чего возник пожар, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
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