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Армия Сомали уничтожила 25 боевиков Аш-Шабаб в центре страны - РИА Новости, 18.07.2026
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21:38 18.07.2026
Армия Сомали уничтожила 25 боевиков Аш-Шабаб в центре страны

Армия Сомали уничтожила 25 боевиков группировки Аш-Шабаб

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСолдаты армии Сомали патрулируют улицы
Солдаты армии Сомали патрулируют улицы - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Солдаты армии Сомали патрулируют улицы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия Сомали уничтожила 25 боевиков группировки Аш-Шабаб в результате авиаудара в районе Сууллай.
  • Сомалийской армии также удалось ранить 18 боевиков, еще четверо сдались.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Армия Сомали уничтожила 25 боевиков группировки Аш-Шабаб в результате авиаудара в центре страны, следует из заявления министерства обороны страны.
"Национальные вооруженные силы Сомали в координации с международными партнерами нанесли запланированный авиаудар… по позициям Аш-Шабаб в районе Сууллай, в 17 километрах к югу от (населенного пункта – ред.) Тидаан в регионе Хиран… в результате операции было уничтожено 25 террористов Аш-Шабаб", - говорится в заявлении минобороны Сомали на его странице в соцсети Х.
Сомалийской армии также удалось ранить еще 18 боевиков, при этом еще четверо сдались.
В главном военном ведомстве восточноафриканской страны подчеркнули, что продолжат преследовать террористов Аш-Шабаб до полного устранения угрозы.
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