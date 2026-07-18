Армия Сомали уничтожила 25 боевиков Аш-Шабаб в центре страны

Краткий пересказ от РИА ИИ Армия Сомали уничтожила 25 боевиков группировки Аш-Шабаб в результате авиаудара в районе Сууллай.

Сомалийской армии также удалось ранить 18 боевиков, еще четверо сдались.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Армия Сомали уничтожила 25 боевиков группировки Аш-Шабаб в результате авиаудара в центре страны, следует из заявления министерства обороны страны.

"Национальные вооруженные силы Сомали в координации с международными партнерами нанесли запланированный авиаудар… по позициям Аш-Шабаб в районе Сууллай, в 17 километрах к югу от (населенного пункта – ред.) Тидаан в регионе Хиран… в результате операции было уничтожено 25 террористов Аш-Шабаб", - говорится в заявлении минобороны Сомали на его странице в соцсети Х

Сомалийской армии также удалось ранить еще 18 боевиков, при этом еще четверо сдались.