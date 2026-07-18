Антонелли стал лучшим в третьей практике Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Краткий пересказ от РИА ИИ Кими Антонелли из "Мерседеса" показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Бельгии, проехав свой лучший круг за 1 минуту 45,990 секунды.

Льюис Хэмилтон из "Феррари" потерял управление болидом, вылетел в гравий и задел задней частью ограждение, после чего машина получила повреждения и не смогла доехать до боксов.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли показал лучшее время в третьей свободной практике десятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бельгии, который проходит на гоночной трассе "Спа-Франкоршам".

Антонелли проехал свой лучший круг за 1 минуту 45,990 секунды. Второе место занял действующий чемпион мира британец Ландо Норрис из "Макларена" (отставание - 0,139 секунды), третьим стал четырехкратный победитель "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,148).

В конце сессии британец Льюис Хэмилтон из "Феррари" потерял управление болидом на выходе из связки поворотов, вылетел в гравий и задел задней частью ограждение. Машина получила повреждения и не смогла доехать до боксов.