Футболисты "Акрона" обыграли "Крылья Советов" в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» обыграл самарские «Крылья Советов» в товарищеском матче со счетом 2:1.
- В первом туре РПЛ сезона-2026/27 «Акрон» сыграет с «Зенитом», а «Крылья Советов» встретятся с московским «Динамо» 25 июля.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" обыграл самарские "Крылья Советов" в товарищеском матче.
В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/27 "Акрон" дома сыграет с петербургским "Зенитом", а "Крылья Советов" на выезде встретятся с московским "Динамо". Обе игры состоятся 25 июля.
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