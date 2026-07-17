В Госдуме высказались о долгах Исинбаевой

Краткий пересказ от РИА ИИ Федеральная служба судебных приставов принудительно взыскала с Елены Исинбаевой задолженность за дачный участок в Волгоградской области.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что отсутствие комментариев от Исинбаевой подогревает интерес к ситуации с ее задолженностями.

По ее мнению, ситуация носит бытовой характер и не связана с политикой.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Отсутствие комментариев двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой только подогревает интерес к ситуации с ее задолженностями, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее Федеральная служба судебных приставов сообщила, что в принудительном порядке взыскала с Исинбаевой всю сумму задолженности за дачный участок в Волгоградской области

"Если не комментировать и не писать об этом, то ничего и не будет. Если бы Лена что-то прокомментировала, то на этом бы все и закончилось. Но она молчит. Мы ничего не знаем и начинаем фантазировать, придумывать разные версии. Люди надумывают еще больше: ее ли это недвижимость, может, она передала ее родственникам или кому-то сдает. Из-за этого появляются самые разные предположения", - сказала Журова.

По мнению собеседницы агентства, ситуация носит бытовой характер и не связана с политикой. "Можно сколько угодно вешать на нее ярлыки, говорить о патриотизме или еще о чем-то, но это чисто бытовая история. Человек должен оплатить задолженность. Если он оказался безалаберным - это его проблема. А может быть, наоборот, подвели люди, которым она доверилась. Мы ведь не знаем, что произошло на самом деле", - отметила Журова.