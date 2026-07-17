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В Госдуме высказались о долгах Исинбаевой - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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17:50 17.07.2026 (обновлено: 17:51 17.07.2026)
В Госдуме высказались о долгах Исинбаевой

Журова: молчание Исинбаевой только усиливает интерес к ситуации с ее долгами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Светлана Журова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральная служба судебных приставов принудительно взыскала с Елены Исинбаевой задолженность за дачный участок в Волгоградской области.
  • Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что отсутствие комментариев от Исинбаевой подогревает интерес к ситуации с ее задолженностями.
  • По ее мнению, ситуация носит бытовой характер и не связана с политикой.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Отсутствие комментариев двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой только подогревает интерес к ситуации с ее задолженностями, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее Федеральная служба судебных приставов сообщила, что в принудительном порядке взыскала с Исинбаевой всю сумму задолженности за дачный участок в Волгоградской области.
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"Если не комментировать и не писать об этом, то ничего и не будет. Если бы Лена что-то прокомментировала, то на этом бы все и закончилось. Но она молчит. Мы ничего не знаем и начинаем фантазировать, придумывать разные версии. Люди надумывают еще больше: ее ли это недвижимость, может, она передала ее родственникам или кому-то сдает. Из-за этого появляются самые разные предположения", - сказала Журова.
По мнению собеседницы агентства, ситуация носит бытовой характер и не связана с политикой. "Можно сколько угодно вешать на нее ярлыки, говорить о патриотизме или еще о чем-то, но это чисто бытовая история. Человек должен оплатить задолженность. Если он оказался безалаберным - это его проблема. А может быть, наоборот, подвели люди, которым она доверилась. Мы ведь не знаем, что произошло на самом деле", - отметила Журова.
"Очень часто бывает, что человек оставил квартиру родственникам или знакомым, договорился, что они будут оплачивать коммунальные услуги, а они этого не делают. В итоге долг предъявляют собственнику. Это достаточно распространенная история. Поэтому я не понимаю, почему все уверены, что Елена просто не захотела заплатить", - добавила Журова.
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