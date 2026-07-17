Краткий пересказ от РИА ИИ Полковник ГУР Минобороны Украины Виталий Жикович воровал деньги, выделенные на подготовку заведомо провальных терактов в России.

На эти средства он приобрел земельный участок в престижном районе Киевской области и построил коттедж.

Силовика подозревают в убийстве Анастасии Березовской, которая покушалась на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Полковник ГУР Минобороны Украины Виталий Жикович воровал деньги, выделенные на подготовку терактов в России, следует из данных в распоряжении РИА Новости.

Речь идет о подозреваемом в убийстве Анастасии Березовской, которая покушалась на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Как сообщал RT, Жикович пытался устроить минимум двадцать терактов, в том числе на Крымском мосту, в центре Грозного, в курортной зоне Пятигорска и на юге России — около придорожного кафе, где останавливались сотрудники силовых структур. Все эти попытки пресекла ФСБ.

По информации, полученной РИА Новости, Жикович отчитывался перед руководством о заведомо провальных терактах. Затем он вместе с начальниками присваивал большую часть средств, которые шли на их организацию.

На эти деньги полковник приобрел земельный участок в престижном районе Киевской области и построил коттедж по адресу: Бучанский район, село Белогородка, улица Стародубовская, дом 16, вблизи дома родителей второй супруги. В подвале здания при обысках нашли камеру для пыток. Жикович также купил два дорогостоящих автомобиля Lexus GX460 и Lexus NX 300H.

В конце прошлого месяца в Монако прогремел взрыв. Пострадали три человека — Ермолаев, его спутница Анна Насобина и сын-подросток. Как сообщала газета Figaro, местные следователи склонялись к тому, что взрыв организовала СБУ — вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.

Злоумышленницей оказалась гражданка Украины Анастасия Березовская. Она оставила у входа в здание рюкзак с бомбой и привела ее в действие, когда семья заходила внутрь.

Через неделю тело Березовской с огнестрельным ранением нашли в Киевской области. По данным офиса генпрокурора Украины, в убийстве признался действующий офицер ГУР Минобороны Владислав Реута — один из двух человек, с которыми она общалась по возвращении 1 июля, помимо семьи. Вторым фигурантом стал Жикович.