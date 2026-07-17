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Полковник ГУР Жикович воровал деньги на подготовку провальных терактов - РИА Новости, 17.07.2026
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07:43 17.07.2026 (обновлено: 09:57 17.07.2026)
Полковник ГУР Жикович воровал деньги на подготовку провальных терактов

Полковник ГУР Жикович воровал деньги на подготовку заведомо провальных терактов

© suspilnenewsПолковник ГУР Минобороны Украины Виталий Жикович в зале суда
Полковник ГУР Минобороны Украины Виталий Жикович в зале суда - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© suspilnenews
Полковник ГУР Минобороны Украины Виталий Жикович в зале суда
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полковник ГУР Минобороны Украины Виталий Жикович воровал деньги, выделенные на подготовку заведомо провальных терактов в России.
  • На эти средства он приобрел земельный участок в престижном районе Киевской области и построил коттедж.
  • Силовика подозревают в убийстве Анастасии Березовской, которая покушалась на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Полковник ГУР Минобороны Украины Виталий Жикович воровал деньги, выделенные на подготовку терактов в России, следует из данных в распоряжении РИА Новости.
Речь идет о подозреваемом в убийстве Анастасии Березовской, которая покушалась на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Как сообщал RT, Жикович пытался устроить минимум двадцать терактов, в том числе на Крымском мосту, в центре Грозного, в курортной зоне Пятигорска и на юге России — около придорожного кафе, где останавливались сотрудники силовых структур. Все эти попытки пресекла ФСБ.
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По информации, полученной РИА Новости, Жикович отчитывался перед руководством о заведомо провальных терактах. Затем он вместе с начальниками присваивал большую часть средств, которые шли на их организацию.
На эти деньги полковник приобрел земельный участок в престижном районе Киевской области и построил коттедж по адресу: Бучанский район, село Белогородка, улица Стародубовская, дом 16, вблизи дома родителей второй супруги. В подвале здания при обысках нашли камеру для пыток. Жикович также купил два дорогостоящих автомобиля Lexus GX460 и Lexus NX 300H.
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В конце прошлого месяца в Монако прогремел взрыв. Пострадали три человека — Ермолаев, его спутница Анна Насобина и сын-подросток. Как сообщала газета Figaro, местные следователи склонялись к тому, что взрыв организовала СБУ — вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
Злоумышленницей оказалась гражданка Украины Анастасия Березовская. Она оставила у входа в здание рюкзак с бомбой и привела ее в действие, когда семья заходила внутрь.
Через неделю тело Березовской с огнестрельным ранением нашли в Киевской области. По данным офиса генпрокурора Украины, в убийстве признался действующий офицер ГУР Минобороны Владислав Реута — один из двух человек, с которыми она общалась по возвращении 1 июля, помимо семьи. Вторым фигурантом стал Жикович.
Ермолаев — основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Его не раз включали в список богатейших украинцев. Как пишут СМИ, в 2019 году он отказался от гражданства, чтобы "иметь международную защиту". Сейчас у предпринимателя только кипрский паспорт. В 2023-м Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.
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