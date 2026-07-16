RT: подозреваемый в убийстве Березовской пытался устроить теракты в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской, покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, планировал серию терактов в России.

Преступные замыслы Виталия Жиковича пресекла ФСБ.

В его доме при обысках обнаружили подвал, который похож на комнату для пыток.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской, покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, бывший правоохранитель Виталий Жикович хотел провести серию террористических актов в России, сообщил Подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской, покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, бывший правоохранитель Виталий Жикович хотел провести серию террористических актов в России, сообщил RT

« "Подозреваемый в убийстве украинки, которая взорвала олигарха Ермолаева в Монако, пытался устроить минимум двадцать терактов в России", — передает телеканал.

Речь идет о Виталии Жиковиче, или Пасторе (его позывной). Его преступные замыслы пресекла ФСБ, уточнил RT.

Украинские СМИ ранее называли Жиковича экс-сотрудником СБУ, но на самом деле он работает в украинской военной разведке, выяснил телеканал. Именно у него обнаружили камеру пыток в подвале при обысках. Судя по перехваченным разговорам, полковник ГУР не просто планировал теракты, а получал от этого удовольствие.

"Я живу этим. Я проживаю нашу акцию, которую я планирую. Лично я. Мне это нравится. <...> Было такое, что я и дерьмом обмазывался, и зубы себе выбивал — делал из себя какого-то там типа бомжа, чтобы меня не заметили. И такое даже было", — привел его слова RT.

В конце прошлого месяца в Монако прогремел взрыв. Пострадали три человека — Ермолаев, его спутница Анна Насобина и сын-подросток. Как сообщала газета Figaro, местные следователи склонялись к тому, что взрыв организовала СБУ — вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.

Злоумышленницей оказалась гражданка Украины Анастасия Березовская. Она оставила у входа в здание рюкзак с бомбой и привела ее в действие, когда семья заходила внутрь.

Через неделю тело Березовской с огнестрельным ранением нашли в Киевской области. По данным офиса генпрокурора Украины, в убийстве признался действующий офицер ГУР Минобороны — один из двух человек, с которыми она общалась по возвращении 1 июля, помимо семьи. У второго — Жиковича — прошли обыски: в его доме обнаружили подвал, который, как утверждается, похож на комнату для пыток.