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RT: подозреваемый в убийстве Березовской пытался устроить теракты в России - РИА Новости, 16.07.2026
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09:41 16.07.2026 (обновлено: 10:23 16.07.2026)
RT: подозреваемый в убийстве Березовской пытался устроить теракты в России

RT: подозреваемый в убийстве Березовской пытался устроить 20 терактов в РФ

© Фото : suspilnenewsСотрудник ГУР Украины, подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской
Сотрудник ГУР Украины, подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : suspilnenews
Сотрудник ГУР Украины, подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской, покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, планировал серию терактов в России.
  • Преступные замыслы Виталия Жиковича пресекла ФСБ.
  • В его доме при обысках обнаружили подвал, который похож на комнату для пыток.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской, покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, бывший правоохранитель Виталий Жикович хотел провести серию террористических актов в России, сообщил RT.
«
"Подозреваемый в убийстве украинки, которая взорвала олигарха Ермолаева в Монако, пытался устроить минимум двадцать терактов в России", — передает телеканал.
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Аккаунт Березовской был в Сети за день до сообщений о ее смерти
9 июля, 21:02
Речь идет о Виталии Жиковиче, или Пасторе (его позывной). Его преступные замыслы пресекла ФСБ, уточнил RT.
Украинские СМИ ранее называли Жиковича экс-сотрудником СБУ, но на самом деле он работает в украинской военной разведке, выяснил телеканал. Именно у него обнаружили камеру пыток в подвале при обысках. Судя по перехваченным разговорам, полковник ГУР не просто планировал теракты, а получал от этого удовольствие.
"Я живу этим. Я проживаю нашу акцию, которую я планирую. Лично я. Мне это нравится. <...> Было такое, что я и дерьмом обмазывался, и зубы себе выбивал — делал из себя какого-то там типа бомжа, чтобы меня не заметили. И такое даже было", — привел его слова RT.
Вадим Ермолаев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Ермолаев обвинил в покушении в Монако украинскую разведку, пишут СМИ
15 июля, 22:10
В конце прошлого месяца в Монако прогремел взрыв. Пострадали три человека — Ермолаев, его спутница Анна Насобина и сын-подросток. Как сообщала газета Figaro, местные следователи склонялись к тому, что взрыв организовала СБУ — вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
Злоумышленницей оказалась гражданка Украины Анастасия Березовская. Она оставила у входа в здание рюкзак с бомбой и привела ее в действие, когда семья заходила внутрь.
Через неделю тело Березовской с огнестрельным ранением нашли в Киевской области. По данным офиса генпрокурора Украины, в убийстве признался действующий офицер ГУР Минобороны — один из двух человек, с которыми она общалась по возвращении 1 июля, помимо семьи. У второго — Жиковича — прошли обыски: в его доме обнаружили подвал, который, как утверждается, похож на комнату для пыток.
Ермолаев — основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Его не раз включали в список богатейших украинцев. Как пишут СМИ, в 2019 году он отказался от гражданства, чтобы "иметь международную защиту". Сейчас у предпринимателя только кипрский паспорт. В 2023-м Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Европейский выбор Киева: "райский сад" в ожидании политических убийств
9 июля, 08:00
 
РоссияМонакоУкраинаВадим ЕрмолаевСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Теракт в МонакоВладимир Зеленский
 
 
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