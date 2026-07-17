Совфед одобрил закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГС

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, наделяющий Минобороны РФ и Росгвардию правом получать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) в электронном виде для оптимизации предоставления социальных гарантий военнослужащим.