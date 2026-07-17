ИИ "Яндекса" не зависит от внешних решений, заявили в компании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-служба «Яндекса» заявила, что компания развивает собственные фундаментальные модели и не зависит от внешних решений.
- Герман Греф заявил, что «Яндекс» дообучает китайскую модель Qwen, однако в «Яндексе» назвали это утверждение не соответствующим действительности.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект "Яндекса" не зависит от каких-либо внешних решений, компания развивает собственные фундаментальные модели, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в пятницу в Совете Федерации, заявил, что в стране осталась только одна российская компания, которая разрабатывает собственные решения - Сбербанк, тогда как "Яндекс" "дообучает Qwen, в основе лежит китайская модель". Qwen - большая языковая модель от китайской технокорпорации Alibaba.
"Утверждение не соответствует действительности. "Яндекс" продолжает развивать собственные фундаментальные модели, сохраняет полный цикл разработки и не зависит от внешних решений", - сообщили в компании.