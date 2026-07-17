ИИ "Яндекса" не зависит от внешних решений, заявили в компании

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект "Яндекса" не зависит от каких-либо внешних решений, компания развивает собственные фундаментальные модели, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Утверждение не соответствует действительности. "Яндекс" продолжает развивать собственные фундаментальные модели, сохраняет полный цикл разработки и не зависит от внешних решений", - сообщили в компании.