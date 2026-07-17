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Систему подготовки кадров для работы с особыми детьми создадут на Ямале - РИА Новости, 17.07.2026
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:20 17.07.2026
Систему подготовки кадров для работы с особыми детьми создадут на Ямале

Единую систему подготовки кадров для работы с особыми детьми создадут в ЯНАО

© Shutterstock/FOTODOM / Natalia LebedinskaiaДети на занятии по рисованию
Дети на занятии по рисованию - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Natalia Lebedinskaia
Дети на занятии по рисованию
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САЛЕХАРД, 17 июл – РИА Новости. Единую систему подготовки кадров для работы с особыми детьми создадут на Ямале, до 2030 года курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки пройдут более 2 тысяч специалистов, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
"На Ямале создадут единую систему подготовки кадров для помощи детям особой заботы. Проект рассчитан до 2030 года. Его ключевая задача – объединить и стандартизировать помощь детям с особенностями здоровья по всему региону, распространив лучшие практики на сферы образования, социального обслуживания, культуры, молодежной политики и спорта", - говорится в сообщении.
По данным правительства, обучение специалистов стартует уже в этом году, а сама инициатива исходила от родителей особенных детей во время их встречи с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым в марте 2026 года в центре "Доверие". Глава региона поддержал идею и поручил разработать комплексную программу обучения.
Для организации работы, отмечают в пресс-службе, будет создан Координационный совет по инклюзивному образованию, методическое сопровождение программы возьмет на себя Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, который будет отвечать за внедрение стандартов, супервизию специалистов и мониторинг качества помощи по всему округу.
Базовой площадкой станет салехардский центр "Доверие", также к программе присоединятся ведущие федеральные вузы: МГППУ, Институт коррекционной педагогики и РГПУ имени Герцена. Всего до 2030 года курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки пройдут более 2 тысяч специалистов, уточняют в правительстве региона.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий АртюховМосковский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ)Дети
 
 
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