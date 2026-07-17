САЛЕХАРД, 17 июл – РИА Новости. Единую систему подготовки кадров для работы с особыми детьми создадут на Ямале, до 2030 года курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки пройдут более 2 тысяч специалистов, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

"На Ямале создадут единую систему подготовки кадров для помощи детям особой заботы. Проект рассчитан до 2030 года. Его ключевая задача – объединить и стандартизировать помощь детям с особенностями здоровья по всему региону, распространив лучшие практики на сферы образования, социального обслуживания, культуры, молодежной политики и спорта", - говорится в сообщении.

По данным правительства, обучение специалистов стартует уже в этом году, а сама инициатива исходила от родителей особенных детей во время их встречи с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым в марте 2026 года в центре "Доверие". Глава региона поддержал идею и поручил разработать комплексную программу обучения.

Для организации работы, отмечают в пресс-службе, будет создан Координационный совет по инклюзивному образованию, методическое сопровождение программы возьмет на себя Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, который будет отвечать за внедрение стандартов, супервизию специалистов и мониторинг качества помощи по всему округу.