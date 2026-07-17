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Кандидаты в депутаты Госдумы от пяти партий подали документы в избирком ЛНР - РИА Новости, 17.07.2026
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19:19 17.07.2026

Кандидаты в депутаты Госдумы от пяти партий подали документы в избирком ЛНР

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредварительные результаты выборов в Государственную Думу РФ на инфоэкране в Центральной избирательной комиссии РФ
Предварительные результаты выборов в Государственную Думу РФ на инфоэкране в Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Предварительные результаты выборов в Государственную Думу РФ на инфоэкране в Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кандидаты в депутаты Госдумы от пяти партий подали в избирком ЛНР документы для выдвижения по одномандатным округам №25 и №26.
  • Среди партий, которые выдвинули своих кандидатов, — «Единая Россия», «Новые люди», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР.
ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Кандидаты в депутаты Госдумы от пяти партий подали в избирком ЛНР документы для выдвижения по одномандатным округам №25 и №26, сообщила журналистам председатель избиркома ЛНР Марианна Сумская.
"Всего пять политических партий, которые представлены в Государственной думе Федерального собрания, а также Народном совете Луганской Народной Республики выдвинули своих кандидатов по одномандатному 25-му и по одномандатному 26-му округу", - рассказала Сумская.
Она уточнила, что в избирком ЛНР подали документы кандидаты от партий "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР.
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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15 июля, 11:57
 
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