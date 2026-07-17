Кандидаты в депутаты Госдумы от пяти партий подали документы в избирком ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кандидаты в депутаты Госдумы от пяти партий подали в избирком ЛНР документы для выдвижения по одномандатным округам №25 и №26.
- Среди партий, которые выдвинули своих кандидатов, — «Единая Россия», «Новые люди», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР.
ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Кандидаты в депутаты Госдумы от пяти партий подали в избирком ЛНР документы для выдвижения по одномандатным округам №25 и №26, сообщила журналистам председатель избиркома ЛНР Марианна Сумская.
"Всего пять политических партий, которые представлены в Государственной думе Федерального собрания, а также Народном совете Луганской Народной Республики выдвинули своих кандидатов по одномандатному 25-му и по одномандатному 26-му округу", - рассказала Сумская.
Она уточнила, что в избирком ЛНР подали документы кандидаты от партий "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР.