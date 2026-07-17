ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты ГД от КПРФ

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутый КПРФ.

По федеральному списку КПРФ выдвинула для участия в думских выборах 336 кандидатов, из которых 321 распределен по 36 региональным группам, а еще 225 кандидатов выдвинуты по одномандатным избирательным округам.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутого политической партией КПРФ, в количестве 329 человек, решение приняли члены ЦИК на заседании.

Члены Центризбиркома на заседании в пятницу приняли постановление о регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого партией КПРФ . "Принято единогласно", - сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова после принятия соответствующего постановления.

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый политической партией КПРФ в количестве 329 человек 17 июля 2026 года", - говорится в тексте постановления.

КПРФ 3 июля представила в Центральную избирательную комиссию документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, 8 июля ЦИК заверил федеральный список кандидатов в депутаты и список кандидатов от партии по одномандатным округам.

Партия провела предвыборный съезд 20 июня. На нем был утвержден итоговый список кандидатов от партии для участия в выборах депутатов. Всего по федеральному списку КПРФ выдвинула для участия в думских выборах 336 кандидатов, из которых 321 распределен по 36 региональным группам. Еще 225 кандидатов выдвинуты по одномандатным избирательным округам.

Первую "тройку" общефедерального списка из 15 кандидатов возглавили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава республики Хакасия, член ЦК КПРФ Валентин Коновалов и первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.