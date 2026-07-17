Блогеру Ремесло может грозить до десяти лет тюрьмы за фейки о ВС России

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"В силу адвокатской этики я не могу комментировать конкретное дело, однако если следствие и суд придут к выводу, что преступление совершено по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (вражды), а также ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы, ответственность наступает по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы", - сказал Жорин.