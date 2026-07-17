Блогеру Ремесло может грозить до десяти лет тюрьмы за фейки о ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Илья Ремесло задержан в Санкт-Петербурге по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.
- Глава коллегии адвокатов "Жорин и партнеры" Сергей Жорин отметил, что по части 2 статьи 207.3 УК РФ предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, если преступление совершено по мотивам ненависти или вражды.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Блогеру Илье Ремесло, задержанному в Санкт-Петербурге, может грозить до 10 лет лишения свободы по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России, рассказал РИА Новости опрошенный на правах эксперта глава коллегии адвокатов "Жорин и партнеры" Сергей Жорин.
Ремесло задержан в Петербурге по статье 207.3 УК РФ, прошли обыски, сообщил ранее РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
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"В силу адвокатской этики я не могу комментировать конкретное дело, однако если следствие и суд придут к выводу, что преступление совершено по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (вражды), а также ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы, ответственность наступает по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы", - сказал Жорин.
Он напомнил, что санкция ч. 1 ст. 207.3 УК РФ предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.