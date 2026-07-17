Стало известно, сколько заработал новый премьер Украины за 2025 год

Краткий пересказ от РИА ИИ Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал за 2025 год зарплаты в четырех разных местах и 1,46 миллиона долларов наличными.

Корецкий указал в декларации 28 предметов роскоши, включая сумки Hermes и Chanel, часы Ulysse Nardin и Rolex, а также ювелирные изделия.

Премьер-министр владеет долей в компании «Молпром-Резерв» и двумя компаниями, зарегистрированными на Кипре, а его жена владеет двумя украинскими компаниями.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал за 2025 год зарплаты в четырех разных местах, 1,46 миллиона долларов наличными и 28 предметов роскоши, выяснило РИА Новости, изучив его ежегодную декларацию.

В четверг Рада назначила бывшего главу " Нафтогаза Корецкого главой кабмина Украины. Украинское издание "Страна.ua" сообщало со ссылкой на источники, что Корецкий является ставленником соратника Владимира Зеленского и фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики Тимура Миндича.

Согласно опубликованной Корецким за 2025 год декларации, он получил четыре зарплаты на общую сумму 640 тысяч долларов. Зарплаты выданы за работу в компаниях "Укрнафта", "Нафтогаз Украины" и по совместительству в "Укртатнафте" и в ТСЖ "Замок на Паньковской". В декларации Корецкий указал общую сумму своих доходов - 720,4 тысячи долларов. Всего его семья заработала за 2025 год 829,1 тысячи долларов.

Также глава "Нафтогаз Украины" задекларировал 28 предметов роскоши, включая сумки Hermes и Chanel, часы Ulysse Nardin и Rolex, а также ювелирные изделия. В частности, на жену оформлены кольцо Tiffany, браслет Cartier из розового золота, браслет Cartier из белого золота, браслет с бриллиантами Cartier на общую сумму 79,5 тысячи долларов.

Также Корецкий владеет долей в компании "Молпром-Резерв", а также двумя компаниями, зарегистрированными на Кипре. Его жена, согласно декларации, владеет двумя украинскими компаниями. Глава "Нафтогаза Украины" также задекларировал права на десять торговых марок в кондитерской и кофейной сферах.

Корецкий, как ранее выяснило РИА Новости, изучив его ежегодную декларацию, записал все машины и несколько компаний на жену Ирину и, предположительно, ее дочь Ульяну Климюк.

По данным украинских СМИ, 48-летний Сергей Корецкий окончил Луцкий государственный технический университет по специальностям "Машиностроение" и "Экономика", а также получил образование в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа по направлению "Добыча нефти и газа". Корецкий начал свой профессиональный путь в топливном бизнесе в конце 1990-х годов, с работы в группе "Континиум". По данным украинской версии журнала Forbes, Корецкий в 2013 году возглавил украинскую сеть заправок WOG, в 2018 году уволился и стал развивать собственную сеть кафе под брендом Idealist Coffee. В ноябре 2022 года Корецкий возглавил крупнейшую украинскую нефтеперерабатывающую компанию "Укртатнафта" и крупнейшую нефте- и газодобывающую компанию "Укрнафта".

Украинское издание "Страна.ua" сообщало со ссылкой на источники, что кандидат на пост нового премьера Украины Сергей Корецкий является человеком соратника Владимира Зеленского и фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики Тимура Миндича.

НАБУ 11 ноября 2025 года предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.