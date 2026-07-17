Этот раскол уже не починить: киевская хунта начала разваливаться на глазах

Шекспировские страсти, разворачивающиеся в Киеве на фоне отставки правительства Украины, при ближайшем рассмотрении, как и подозревалось, оказались жабогадюкингом на долларовых стероидах.

Хотя главой распущенного правительства являлась некто Свириденко, в свое время успешно продавшая Трампу сделку с несуществующими украинскими редкоземами, центральным объектом этой комбинации является теперь уже бывший глава Минобороны Федоров.

Есть устойчивое мнение, что роспуск кабмина был специально устроен, чтобы под благовидным предлогом избавиться от Федорова, который вдруг после целых шести месяцев в ранге оборонительного министра стал мешать слишком многим — включая самого Зеленского.

Формально Зеленский не стал переназначать министра из-за "провала реформы ТЦК", в рамках которой по Украине уже начали бушевать народные бунты, но дело совершенно в другом. Федоров, бывший куратор президентских выборов в команде Зеленского, который их выиграл, а далее министр цифровой трансформации, был отправлен в Минобороны с одной-единственной целью: увеличить поток на фронт мобилизованного мяса и при этом каким-то волшебным способом уменьшить чрезвычайную токсичность методов работы украинских военкоматов (ТЦК).

Любитель цифровых платформ, бизнес-подходов и красивых презентаций (за что его часто дразнили "Мишей из Кремниевой Долины"), взялся за дело с кипучей энергией и породил множество артефактов — от мобильного приложения для призывников, цифровых реестров уклонистов и даже онлайн-магазинов для военнослужащих, где они могли "покупать" на заработанные в бою виртуальные бонусы продвинутое снаряжение. На пике вдохновения Федоров подготовил многоступенчатый план реформирования системы мобилизации, и опять же на красивых слайдах расписал, что благодаря невероятной прозрачности, предсказуемости и резко увеличившейся оплате военнослужащим (и контрактникам, и призывникам) украинская армия быстро и легко пополнится свежей мотивированной кровью и переломит холку подыхающему русскому медведю.

Все это было модно и невероятно увлекательно, пока виртуальную реальность не взяла за горло реальность реальная.

Оказалось, что генералы ВСУ , а особенно главком Сырский и начальник Генштаба Гнатов, вышеупомянутую прозрачность очень не любят — мало того, они ее терпеть не могут. По словам Федорова (уже после фактического увольнения), "руководство ВСУ препятствует введению новой контрактной системы", а корнем всех проблем является лично Сырский.

Федоров, которого называют "мечтателем", так и не понял одной простой вещи: на уровне высших киевских кабинетов важнее всего — как и кому идут деньги.

По данным издания The Economist, Федоров инициировал аудит Министерства обороны и армейских бригад, где чуть ли не в первый день обнаружились многомиллионные (в долларах) перерасходы, а также объявил о переводе всех военных закупок на открытые тендеры. Но главное — он заявил, что хочет "полной прозрачности" в системе оплаты военнослужащих.

Сырский с другими большезвездными коллегами обвинял Федорова в отсутствии квалификации для ведения реальной войны, замене реальных результатов "геймификацией" и "PR-переупаковке реформы", но истинная причина ненависти — тот запустил свою технологическую ручонку в жирный общак, а это на Банковой — смертный приговор.

Интересно, что Зеленский на встрече с членами фракции партии "Слуга народа" в Раде сказал абсолютно конкретно: Федоров уходит, потому что он "не координировал госзакупки (по своему ведомству) с Генеральным штабом".

Издание Financial Times сообщило, что "Федоров мешал тем, кто пытался заработать на военном бюджете, а также неоднократно блокировал попытки отдать значительные контракты определенным организациям", что "мешало интересам влиятельных фигур в политической и оборонной элите Украины".

Даже в европах не скрывают, что чуть ли не половина многомиллиардной помощи Украине просто разворовывается, а система мошенничества, поборов и системного высасывания из военнослужащих денег на всех уровнях отлажена до идеала. Ты можешь штамповать слайды, делать сайтики и фотографироваться с европейскими лидерами — без проблем, но это — ни-ни. Как утверждают информированные источники, "кадровые перестановки связаны со стремлением сконцентрировать все распределение поступающих средств в руках команды Зеленского".

Результат не заставил себя ждать: по утверждениям с украинской стороны, Служба безопасности Украины готовится предъявить в ускоренном режиме экс-министру обороны обвинение: якобы дело связано с получением денег от сети мошеннических кол-центров и онлайн-казино.

Новым и. о. главы Минобороны Украины был спешно назначен некто Хмара — до этого врио главы СБУ. Данный персонаж, что важно, также отвечает за личную охрану родителей Зеленского, то есть входит в очень узкий круг полностью доверенных, но главное — абсолютно подконтрольных и управляемых людей.

Совершенно очевидно, что верхушка киевского режима кожей чувствует неизбежный конец, и они напоследок лихорадочно тянут все, до чего дотягиваются руки, и круг допущенных к миске сужается все сильнее. В этой шайке прекрасно понимают, что никакие "прозрачные" реформы ТЦК не наполнят фронт солдатами и не остановят продвижение русской армии, а разворовываемых европейских денег не хватает на содержание войск прямо сейчас, не говоря уже о сказочных реформах.

Поэтому, когда звери оказываются в яме, они очень быстро начинают жрать друг друга.