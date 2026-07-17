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Этот раскол уже не починить: киевская хунта начала разваливаться на глазах - РИА Новости, 17.07.2026
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08:00 17.07.2026 (обновлено: 08:30 17.07.2026)

Этот раскол уже не починить: киевская хунта начала разваливаться на глазах

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Шекспировские страсти, разворачивающиеся в Киеве на фоне отставки правительства Украины, при ближайшем рассмотрении, как и подозревалось, оказались жабогадюкингом на долларовых стероидах.
Хотя главой распущенного правительства являлась некто Свириденко, в свое время успешно продавшая Трампу сделку с несуществующими украинскими редкоземами, центральным объектом этой комбинации является теперь уже бывший глава Минобороны Федоров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
"Грандиозный удар". На Украине запаниковали из-за мятежа против Зеленского
Вчера, 15:28
Есть устойчивое мнение, что роспуск кабмина был специально устроен, чтобы под благовидным предлогом избавиться от Федорова, который вдруг после целых шести месяцев в ранге оборонительного министра стал мешать слишком многим — включая самого Зеленского.
Формально Зеленский не стал переназначать министра из-за "провала реформы ТЦК", в рамках которой по Украине уже начали бушевать народные бунты, но дело совершенно в другом. Федоров, бывший куратор президентских выборов в команде Зеленского, который их выиграл, а далее министр цифровой трансформации, был отправлен в Минобороны с одной-единственной целью: увеличить поток на фронт мобилизованного мяса и при этом каким-то волшебным способом уменьшить чрезвычайную токсичность методов работы украинских военкоматов (ТЦК).
Любитель цифровых платформ, бизнес-подходов и красивых презентаций (за что его часто дразнили "Мишей из Кремниевой Долины"), взялся за дело с кипучей энергией и породил множество артефактов — от мобильного приложения для призывников, цифровых реестров уклонистов и даже онлайн-магазинов для военнослужащих, где они могли "покупать" на заработанные в бою виртуальные бонусы продвинутое снаряжение. На пике вдохновения Федоров подготовил многоступенчатый план реформирования системы мобилизации, и опять же на красивых слайдах расписал, что благодаря невероятной прозрачности, предсказуемости и резко увеличившейся оплате военнослужащим (и контрактникам, и призывникам) украинская армия быстро и легко пополнится свежей мотивированной кровью и переломит холку подыхающему русскому медведю.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
На Украине назвали следующий шаг Зеленского после отставки Федорова
Вчера, 12:40
Все это было модно и невероятно увлекательно, пока виртуальную реальность не взяла за горло реальность реальная.
Оказалось, что генералы ВСУ, а особенно главком Сырский и начальник Генштаба Гнатов, вышеупомянутую прозрачность очень не любят — мало того, они ее терпеть не могут. По словам Федорова (уже после фактического увольнения), "руководство ВСУ препятствует введению новой контрактной системы", а корнем всех проблем является лично Сырский.
Федоров, которого называют "мечтателем", так и не понял одной простой вещи: на уровне высших киевских кабинетов важнее всего — как и кому идут деньги.
По данным издания The Economist, Федоров инициировал аудит Министерства обороны и армейских бригад, где чуть ли не в первый день обнаружились многомиллионные (в долларах) перерасходы, а также объявил о переводе всех военных закупок на открытые тендеры. Но главное — он заявил, что хочет "полной прозрачности" в системе оплаты военнослужащих.
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
На Украине раскрыли, что произойдет после отставки Федорова
Вчера, 11:00
Сырский с другими большезвездными коллегами обвинял Федорова в отсутствии квалификации для ведения реальной войны, замене реальных результатов "геймификацией" и "PR-переупаковке реформы", но истинная причина ненависти — тот запустил свою технологическую ручонку в жирный общак, а это на Банковой — смертный приговор.
Интересно, что Зеленский на встрече с членами фракции партии "Слуга народа" в Раде сказал абсолютно конкретно: Федоров уходит, потому что он "не координировал госзакупки (по своему ведомству) с Генеральным штабом".
Издание Financial Times сообщило, что "Федоров мешал тем, кто пытался заработать на военном бюджете, а также неоднократно блокировал попытки отдать значительные контракты определенным организациям", что "мешало интересам влиятельных фигур в политической и оборонной элите Украины".
Митинги на Украине против отставки министра обороны Федорова - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
На Украине проходят митинги против отставки министра обороны Федорова
Вчера, 11:03
Даже в европах не скрывают, что чуть ли не половина многомиллиардной помощи Украине просто разворовывается, а система мошенничества, поборов и системного высасывания из военнослужащих денег на всех уровнях отлажена до идеала. Ты можешь штамповать слайды, делать сайтики и фотографироваться с европейскими лидерами — без проблем, но это — ни-ни. Как утверждают информированные источники, "кадровые перестановки связаны со стремлением сконцентрировать все распределение поступающих средств в руках команды Зеленского".
Результат не заставил себя ждать: по утверждениям с украинской стороны, Служба безопасности Украины готовится предъявить в ускоренном режиме экс-министру обороны обвинение: якобы дело связано с получением денег от сети мошеннических кол-центров и онлайн-казино.
Новым и. о. главы Минобороны Украины был спешно назначен некто Хмара — до этого врио главы СБУ. Данный персонаж, что важно, также отвечает за личную охрану родителей Зеленского, то есть входит в очень узкий круг полностью доверенных, но главное — абсолютно подконтрольных и управляемых людей.
Совершенно очевидно, что верхушка киевского режима кожей чувствует неизбежный конец, и они напоследок лихорадочно тянут все, до чего дотягиваются руки, и круг допущенных к миске сужается все сильнее. В этой шайке прекрасно понимают, что никакие "прозрачные" реформы ТЦК не наполнят фронт солдатами и не остановят продвижение русской армии, а разворовываемых европейских денег не хватает на содержание войск прямо сейчас, не говоря уже о сказочных реформах.
Поэтому, когда звери оказываются в яме, они очень быстро начинают жрать друг друга.
Приятного аппетита, а горчицу мы подкинем на очередной "Герани".
Пожар в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
"Самая тяжелая в истории". В Раде сделали тревожное заявление об Украине
15 июля, 14:06
 
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