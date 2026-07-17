Развитие ИИ не должно вредить национальным культурам, заявил Си Цзиньпин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что развитие и применение ИИ не должны вредить многообразию мировых цивилизаций и уникальности национальных культур.
- Си Цзиньпин отметил необходимость формировать ценности ИИ в соответствии с общими ценностями всего человечества.
ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Развитие и применение ИИ не должны вредить многообразию мировых цивилизаций и уникальности национальных культур, чтобы он оставался под контролем человека, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
"Развитие и применение ИИ не должны наносить ущерб многообразию мировых цивилизаций и уникальности национальных культур", - заявил Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту.
Он отметил необходимость формировать ценности ИИ в соответствии с общими ценностями всего человечества, эффективно использовать технологии ИИ, укреплять взаимопонимание и терпимость между различными цивилизациями, содействовать обмену и взаимному обучению между ними.
Всемирная конференция по искусственному интеллекту, посвященная теме "Партнерство в области искусственного интеллекта для светлого будущего", проходит в Шанхае с 17 по 20 июля.