Развитие ИИ не должно вредить национальным культурам, заявил Си Цзиньпин

ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Развитие и применение ИИ не должны вредить многообразию мировых цивилизаций и уникальности национальных культур, чтобы он оставался под контролем человека, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.

Он отметил необходимость формировать ценности ИИ в соответствии с общими ценностями всего человечества, эффективно использовать технологии ИИ, укреплять взаимопонимание и терпимость между различными цивилизациями, содействовать обмену и взаимному обучению между ними.