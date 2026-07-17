Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости противостоять обобщению концепций безопасности в области искусственного интеллекта, чтобы ИИ оставался под контролем человека.

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость придерживаться принципа развития технологий ИИ, ориентированных на человека, для содействия общему процветанию и обеспечения общей безопасности.

Си Цзиньпин призвал совместно работать над созданием справедливой и равноправной глобальной системы управления ИИ.

ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Страны мира должны противостоять обобщению концепций международной и национальной безопасности в области искусственного интеллекта, чтобы он оставался под контролем человека, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.

"Для обеспечения того, что искусственный интеллект будет оставаться под контролем человека, мы должны совместно противостоять обобщению концепций международной и национальной безопасности в области ИИ и практике, ставящей собственную безопасность одной страны выше безопасности других", - заявил Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту.

Он подчеркнул, что все страны должны придерживаться принципа развития технологий искусственного интеллекта, ориентированных на человека, превращая ИИ в важнейшую движущую силу для содействия общему процветанию и обеспечения общей безопасности.

Си Цзиньпин также призвал совместно работать над созданием справедливой и равноправной глобальной системы управления ИИ.