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Си Цзиньпин призвал удерживать ИИ под контролем - РИА Новости, 17.07.2026
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06:36 17.07.2026 (обновлено: 09:48 17.07.2026)
Си Цзиньпин призвал удерживать ИИ под контролем

Си Цзиньпин призвал противостоять обобщению концепции безопасности в области ИИ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости противостоять обобщению концепций безопасности в области искусственного интеллекта, чтобы ИИ оставался под контролем человека.
  • Си Цзиньпин подчеркнул необходимость придерживаться принципа развития технологий ИИ, ориентированных на человека, для содействия общему процветанию и обеспечения общей безопасности.
  • Си Цзиньпин призвал совместно работать над созданием справедливой и равноправной глобальной системы управления ИИ.
ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Страны мира должны противостоять обобщению концепций международной и национальной безопасности в области искусственного интеллекта, чтобы он оставался под контролем человека, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
"Для обеспечения того, что искусственный интеллект будет оставаться под контролем человека, мы должны совместно противостоять обобщению концепций международной и национальной безопасности в области ИИ и практике, ставящей собственную безопасность одной страны выше безопасности других", - заявил Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту.
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Он подчеркнул, что все страны должны придерживаться принципа развития технологий искусственного интеллекта, ориентированных на человека, превращая ИИ в важнейшую движущую силу для содействия общему процветанию и обеспечения общей безопасности.
Си Цзиньпин также призвал совместно работать над созданием справедливой и равноправной глобальной системы управления ИИ.
Всемирная конференция по искусственному интеллекту, посвященная теме "Партнерство в области искусственного интеллекта для светлого будущего", проходит в Шанхае с 17 по 20 июля.
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