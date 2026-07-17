Краткий пересказ от РИА ИИ Си Цзиньпин заявил, что развитие технологий искусственного интеллекта должно быть результатом глобального сотрудничества.

Он отметил, что благодаря совместным усилиям всех стран в Шанхае 16 июля 2026 года была учреждена Всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта.

ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Развитие технологий искусственного интеллекта должно быть не сольным выступлением одной страны, а стать глобальной симфонией, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.

"Развитие ИИ должно быть не сольным выступлением какой-либо одной страны, а симфонией глобального сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту.

Он отметил, что благодаря совместным усилиям всех стран в Шанхае 16 июля 2026 года была учреждена Всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта.

По его словам, это важная инициатива Китая, объединяющая международное сообщество и активно продвигающая развитие и управление искусственным интеллектом, создание организации знаменует собой важную веху в истории развития ИИ.