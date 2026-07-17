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Развитие ИИ должно стать глобальной симфонией, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 17.07.2026
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05:54 17.07.2026
Развитие ИИ должно стать глобальной симфонией, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: развитие ИИ не должно стать сольным выступлением одной страны

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Си Цзиньпин заявил, что развитие технологий искусственного интеллекта должно быть результатом глобального сотрудничества.
  • Он отметил, что благодаря совместным усилиям всех стран в Шанхае 16 июля 2026 года была учреждена Всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта.
ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Развитие технологий искусственного интеллекта должно быть не сольным выступлением одной страны, а стать глобальной симфонией, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
"Развитие ИИ должно быть не сольным выступлением какой-либо одной страны, а симфонией глобального сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту.
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Он отметил, что благодаря совместным усилиям всех стран в Шанхае 16 июля 2026 года была учреждена Всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта.
По его словам, это важная инициатива Китая, объединяющая международное сообщество и активно продвигающая развитие и управление искусственным интеллектом, создание организации знаменует собой важную веху в истории развития ИИ.
Всемирная конференция по искусственному интеллекту, посвященная теме "Партнерство в области искусственного интеллекта для светлого будущего", проходит в Шанхае с 17 по 20 июля.
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