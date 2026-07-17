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Трутнев рассказал, сколько стран примут участие в ВЭФ - РИА Новости, 17.07.2026
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10:54 17.07.2026 (обновлено: 11:07 17.07.2026)
Трутнев рассказал, сколько стран примут участие в ВЭФ

Трутнев: на ВЭФ ожидается участие 75 стран

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНа Восточном экономическом форуме во Владивостоке
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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На Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На ВЭФ-2026 ожидается участие не менее 75 стран.
  • Форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября.
ВЛАДИВОСТОК, 17 июл - РИА Новости. Участие не менее 75 стран ожидается на ВЭФ-2026, заявил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В пятницу состоялся брифинг Трутнева по итогам рабочей поездки в ДФО.
"Что касается иностранных гостей на ВЭФ, то в прошлом году на 10-м ВЭФ было 75 стран... У нас есть ощущение, что количество гостей будет таким же, меньше оно не будет", - сказал Трутнев журналистам.
Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.
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Восточный экономический форум (ВЭФ)РоссияВладивостокЮрий ТрутневВладимир ПутинЭкономика
 
 
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