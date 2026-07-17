Трамп был взбешен высказываниями Нетаньяху об истребителях F-35, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп был недоволен высказываниями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который раскритиковал планы Вашингтона продать Турции истребители F-35.

Трамп считал, что Нетаньяху не имел права высказываться по этому вопросу.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был крайне недоволен высказываниями израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, раскритиковавшего планы Вашингтона продать Турции истребители F-35, сообщает портал Президент США Дональд Трамп был крайне недоволен высказываниями израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, раскритиковавшего планы Вашингтона продать Турции истребители F-35, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

Нетаньяху в интервью телеканалу CNN ранее заявил, что возможная передача Турции новейших истребителей F-35 нарушила бы баланс сил на Ближнем Востоке.

Один из источников Axios сообщил, что Трамп был взбешен этим заявлением.

По словам второго источника портала, Трамп считал, что "Биби не имел права" высказываться по этому вопросу.