Трамп был взбешен высказываниями Нетаньяху об истребителях F-35, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп был недоволен высказываниями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который раскритиковал планы Вашингтона продать Турции истребители F-35.
- Трамп считал, что Нетаньяху не имел права высказываться по этому вопросу.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был крайне недоволен высказываниями израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, раскритиковавшего планы Вашингтона продать Турции истребители F-35, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.
Один из источников Axios сообщил, что Трамп был взбешен этим заявлением.
По словам второго источника портала, Трамп считал, что "Биби не имел права" высказываться по этому вопросу.
Ранее Трамп, комментируя перспективу передачи Турции истребителей F-35, заявил, что Вашингтону еще предстоит принять это решение. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35.