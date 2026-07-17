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Компания Трампа будет продавать доступ к его постам в Truth Social - РИА Новости, 17.07.2026
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01:39 17.07.2026 (обновлено: 01:40 17.07.2026)
Компания Трампа будет продавать доступ к его постам в Truth Social

Компания Трампа продаст трейдерам быстрый доступ к его постам в Truth Social

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания Trump Media & Technology Group объявила о запуске нового платного сервиса данных Truth API.
  • Truth API предоставит трейдерам и крупным инвесторам сверхбыстрый доступ к публикациям в соцсети Truth Social.
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Компания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG) объявила о новом платном сервисе данных Truth API, который предоставит трейдерам и крупным инвесторам сверхбыстрый доступ к публикациям президента в соцсети Truth Social.
"TMTG сегодня объявила о запуске Truth API - нового B2B-сервиса передачи данных, который предоставляет лицензированный доступ в реальном времени к публикациям наиболее влиятельных аккаунтов в соцсети Truth Social", - сообщила компания в пресс-релизе.
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Запуск нового сервиса для институциональных клиентов запланирован на 1 августа, отмечается в релизе.
Как утверждает компания, новый сервис позволит ликвидировать задержку в получении информации для фирм, для которых критически важен мгновенный доступ к публикациям президента.
Социальная сеть Truth Social была создана TMTG в 2022 году в ответ на жесткую цензуру со стороны американских ИТ-гигантов (Big Tech), в частности Twitter (сейчас X) и Meta*, заблокировавших аккаунты Трампа после событий января 2021 года в Капитолии.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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