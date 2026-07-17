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Тотти назвал Месси и Роналду инопланетянами - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Футбол
 
13:37 17.07.2026 (обновлено: 15:28 17.07.2026)
Тотти назвал Месси и Роналду инопланетянами

Экс-футболист Тотти назвал инопланетянами Месси и Роналду

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФранческо Тотти
Франческо Тотти - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франческо Тотти назвал Лионеля Месси и Криштиану Роналду «двумя инопланетянами» после их выступления на чемпионате мира по футболу 2026 года.
  • Тотти отметил, что Месси на этом чемпионате сделал больше, чем Роналду.
  • Франческо Тотти выразил разочарование результатами сборных Нидерландов и Германии на чемпионате мира.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший футболист сборной Италии и римской "Ромы" Франческо Тотти назвал инопланетянами сыгравших на чемпионате мира по футболу 2026 года аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.
"Месси и Роналду? Мы говорим о двух инопланетянах. Все годы они были сильнейшими футболистами, которые круглосуточно находились в центре внимания. Поэтому им в каждом матче и на каждом турнире приходилось выкладываться по максимуму. На этом чемпионате Месси сделал больше, чем Роналду", - заявил Тотти в выпуске FONtour с ЧМ-2026.
"Главное разочарование? Прежде всего я назову Нидерланды и Германию. Я думал, что они смогут пройти гораздо дальше. А выделять конкретного футболиста и говорить, что тот сыграл плохо, мне не нравится. Я сам был игроком и понимаю, в каком состоянии он может находиться. Когда все идет плохо, то это вина всей команды. Поэтому неправильно выхватывать одного футболиста", - добавил итальянец.
Тотти 49 лет, он завершил карьеру в 2017 году. Всю карьеру Тотти провел в "Роме", вместе с которой завоевал одно чемпионство, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. В составе сборной Италии Тотти стал чемпионом мира 2006 года и серебряным призером чемпионата Европы - 2000.
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ФутболФранческо ТоттиЛионель МессиКриштиану Роналду
 
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