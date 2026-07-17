Тотти заявил, что ЧМ-2018 по футболу в России был очень гостеприимным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Франческо Тотти заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года в России был очень гостеприимным.
- По словам Тотти, организация чемпионата мира в России работала на все 100 % и все было идеально.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший футболист сборной Италии и римской "Ромы" Франческо Тотти заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года в России был очень гостеприимным.
"Сравнивать с нынешним турниром я не могу. Но точно уверен, что турнир в вашей стране был очень гостеприимным. Организация работала на все 100%. Все было просто идеально", - сказал Тотти в выпуске FONtour с ЧМ-2026.
Тотти 49 лет, он завершил карьеру в 2017 году. Всю карьеру Тотти провел в "Роме", вместе с которой завоевал одно чемпионство, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. В составе сборной Италии Тотти стал чемпионом мира 2006 года и серебряным призером чемпионата Европы - 2000.