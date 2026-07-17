Краткий пересказ от РИА ИИ Франческо Тотти заявил, что неудачи итальянской сборной на чемпионатах мира не случайны.

Сборная Италии не может квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира по футболу с 2014 года.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший футболист сборной Италии и римской "Ромы" Франческо Тотти заявил, что итальянцы не случайно не могут пробиться на третий чемпионат мира подряд.

Сборная Италии не может квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира по футболу с 2014 года.

"Есть ли какой-то глобальный кризис итальянского футбола? Ничего не происходит совершенно случайно. Конечно, были недопонимания, невезение. Где-то мы оказались слабее многих других сборных. Такое может случиться, но Италия и итальянцы не могут себе позволять подобного", - сказал Тотти в выпуске FONtour с чемпионата мира 2026 года.