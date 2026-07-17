Рейтинг@Mail.ru
Тотти назвал неслучайным кризис в итальянском футболе - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:18 17.07.2026
Тотти назвал неслучайным кризис в итальянском футболе

Тотти: сборная Италии не случайно не может отобраться на третий ЧМ подряд

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФорвард "Ромы" Франческо Тотти
Форвард Ромы Франческо Тотти - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франческо Тотти заявил, что неудачи итальянской сборной на чемпионатах мира не случайны.
  • Сборная Италии не может квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира по футболу с 2014 года.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший футболист сборной Италии и римской "Ромы" Франческо Тотти заявил, что итальянцы не случайно не могут пробиться на третий чемпионат мира подряд.
Сборная Италии не может квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира по футболу с 2014 года.
"Есть ли какой-то глобальный кризис итальянского футбола? Ничего не происходит совершенно случайно. Конечно, были недопонимания, невезение. Где-то мы оказались слабее многих других сборных. Такое может случиться, но Италия и итальянцы не могут себе позволять подобного", - сказал Тотти в выпуске FONtour с чемпионата мира 2026 года.
Тотти 49 лет, он завершил карьеру в 2017 году. Всю карьеру Тотти провел в "Роме", вместе с которой завоевал одно чемпионство, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. В составе сборной Италии Тотти стал чемпионом мира 2006 года и серебряным призером чемпионата Европы - 2000.
 
ФутболСпортИталияФранческо ТоттиЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    С. Баэс
    66
    12
  • Теннис
    Завершен
    T. Valentova
    А. Корнеева
    53
    76
  • Футбол
    18.07 19:30
    Зенит
    Спартак Москва
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    19.07 15:00
    Урал
    Енисей
  • Футбол
    19.07 18:30
    Торпедо
    Волга Ульяновск
  • Футбол
    19.07 00:00
    Франция
    Англия
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала