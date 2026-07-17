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Telegram за сутки заблокировал более 56 тысяч групп и каналов - РИА Новости, 17.07.2026
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13:56 17.07.2026 (обновлено: 13:57 17.07.2026)
Telegram за сутки заблокировал более 56 тысяч групп и каналов

Telegram за сутки заблокировал 56 447 групп и каналов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране ноутбука
Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Telegram заблокировал более 56 тысяч групп и каналов за четверг, что стало минимальным суточным значением с 25 мая.
  • С начала года заблокировано более 20 миллионов групп и каналов, из них около 145 тысяч сообществ, связанных с терроризмом.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Telegram по итогам четверга заблокировал у себя более 56 тысяч групп и каналов, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, мессенджер заблокировал за четверг 56 447 групп и каналов, что стало минимальным суточным значением с 25 мая, когда блокировки составляли 48 043.
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Суммарно за текущую неделю мессенджер заблокировал 337 679 групп и каналов, из них сообществ, "связанных с терроризмом", - около 1,303 тысячи.
С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 20 465 365, из них 145 629 сообществ, "связанных с терроризмом".
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.
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