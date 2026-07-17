Telegram за сутки заблокировал более 56 тысяч групп и каналов

Краткий пересказ от РИА ИИ Telegram заблокировал более 56 тысяч групп и каналов за четверг, что стало минимальным суточным значением с 25 мая.

С начала года заблокировано более 20 миллионов групп и каналов, из них около 145 тысяч сообществ, связанных с терроризмом.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Telegram по итогам четверга заблокировал у себя более 56 тысяч групп и каналов, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным, мессенджер заблокировал за четверг 56 447 групп и каналов, что стало минимальным суточным значением с 25 мая, когда блокировки составляли 48 043.

Суммарно за текущую неделю мессенджер заблокировал 337 679 групп и каналов, из них сообществ, "связанных с терроризмом", - около 1,303 тысячи.

С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 20 465 365, из них 145 629 сообществ, "связанных с терроризмом".

Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.