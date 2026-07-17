Следствие просит арестовать блогера Илью Ремесло

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте блогера Ильи Ремесло по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России.
- Следователь ходатайствует о заключении блогера под стражу на 1 месяц 30 суток.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об ареста блогера Ильи Ремесло по делу о распространении недостоверной информации о вооруженных силах России, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
"В Басманном райсуде сегодня будет решаться вопрос о мере пресечения. Следователь ходатайствует о заключении под стражу на 1 месяц 30 суток", - сообщил адвокат в своем канале в Telegram.
Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге в пятницу утром, а затем доставлен в Москву. Ему вменяется распространение недостоверной информации о вооруженных силах России (статья 207.3 УК РФ)
Блогеру грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.