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Следствие просит арестовать блогера Илью Ремесло - РИА Новости, 17.07.2026
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20:34 17.07.2026
Следствие просит арестовать блогера Илью Ремесло

Суд просит арестовать Ремесло по делу о недостоверной информации о ВС России

© РИА Новости / Илья ПиталевИлья Ремесло
Илья Ремесло - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Илья Ремесло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте блогера Ильи Ремесло по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России.
  • Следователь ходатайствует о заключении блогера под стражу на 1 месяц 30 суток.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об ареста блогера Ильи Ремесло по делу о распространении недостоверной информации о вооруженных силах России, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
"В Басманном райсуде сегодня будет решаться вопрос о мере пресечения. Следователь ходатайствует о заключении под стражу на 1 месяц 30 суток", - сообщил адвокат в своем канале в Telegram.
Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге в пятницу утром, а затем доставлен в Москву. Ему вменяется распространение недостоверной информации о вооруженных силах России (статья 207.3 УК РФ)
Блогеру грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
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