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"Спартак" представит новый комплект формы в ретро-стиле - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Футбол
 
11:57 17.07.2026 (обновлено: 12:06 17.07.2026)
"Спартак" представит новый комплект формы в ретро-стиле

Мовсесян: третий комплект формы "Спартака" представят осенью

© РИА Новости / Александр ВильфФутболисты "Спартака"
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Футболисты "Спартака". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Спартак" представил два комплекта формы на сезон 2026/27 в традиционных красном и белом цветах.
  • Осенью планируется представить третий комплект формы "Спартака" в ретро-стиле.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Третий комплект формы московского футбольного клуба "Спартак" представят осенью, он будет выполнен в ретро-стиле, заявил РИА Новости основатель фирмы-экипировщика "красно-белых", компании Jogel, Артур Мовсесян.
"Спартак" во вторник в столичном Парке Горького представил два комплекта формы на сезон-2026/27. Они выполнены в традиционных для клуба цветах - красном и белом.
"Запуск третьей формы планируется, скорее всего, во второй половине осени. Нам кажется, что третий комплект достаточно интересный. Это будет креативное переосмысление ретро-форм "Спартака", - сказал Мовсесян.
Новый сезон "Спартак" начнет 18 июля матчем за Суперкубок России против петербургского "Зенита". В первом туре Российской премьер-лиги "красно-белые" 25 июля на своем поле встретятся с "Родиной".
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