"Спартак" представит новый комплект формы в ретро-стиле

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Третий комплект формы московского футбольного клуба "Спартак" представят осенью, он будет выполнен в ретро-стиле, заявил РИА Новости основатель фирмы-экипировщика "красно-белых", компании Jogel, Артур Мовсесян.

"Запуск третьей формы планируется, скорее всего, во второй половине осени. Нам кажется, что третий комплект достаточно интересный. Это будет креативное переосмысление ретро-форм "Спартака", - сказал Мовсесян.