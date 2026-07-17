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Собослаи продлил контракт с "Ливерпулем" - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Футбол
 
17:38 17.07.2026 (обновлено: 17:40 17.07.2026)
Собослаи продлил контракт с "Ливерпулем"

Доминик Собослаи подписал новое долгосрочное соглашение с "Ливерпулем"

© Фотография из соцсетейДоминик Собослаи
Доминик Собослаи - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фотография из соцсетей
Доминик Собослаи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи продлил контракт с "Ливерпулем".
  • Условия нового долгосрочного соглашения не разглашаются.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Венгрии по футболу Доминик Собослаи продлил контракт с английским "Ливерпулем", сообщается на сайте мерсисайдцев.
Сообщается, что Собослаи подписал новое долгосрочное соглашение, условия которого не разглашаются.
Собослаи 25 лет. Предстоящий сезон станет для него четвертым в "Ливерпуле" после перехода из немецкого "Лейпцига" летом 2023 года. Он забил 28 мячей в 147 матчах за клуб, с которым стал чемпионом Англии и обладателем Кубка английской лиги. На счету Собослаи 18 голов в 65 играх за национальную команду Венгрии.
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