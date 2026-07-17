Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи продлил контракт с "Ливерпулем".
- Условия нового долгосрочного соглашения не разглашаются.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Венгрии по футболу Доминик Собослаи продлил контракт с английским "Ливерпулем", сообщается на сайте мерсисайдцев.
Сообщается, что Собослаи подписал новое долгосрочное соглашение, условия которого не разглашаются.
Собослаи 25 лет. Предстоящий сезон станет для него четвертым в "Ливерпуле" после перехода из немецкого "Лейпцига" летом 2023 года. Он забил 28 мячей в 147 матчах за клуб, с которым стал чемпионом Англии и обладателем Кубка английской лиги. На счету Собослаи 18 голов в 65 играх за национальную команду Венгрии.
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