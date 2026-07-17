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СМИ: более 200 ассоциаций поддержали переизбрание Инфантино главой ФИФА - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Футбол
 
17:11 17.07.2026 (обновлено: 17:15 17.07.2026)
СМИ: более 200 ассоциаций поддержали переизбрание Инфантино главой ФИФА

Более 200 ассоциаций поддержали переизбрание Инфантино главой ФИФА на 4-й срок

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДжанни Инфантино
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Джанни Инфантино. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более двухсот ассоциаций-членов ФИФА поддержали переизбрание Джанни Инфантино на четвертый срок.
  • Инфантино объявил о намерении участвовать в следующих выборах главы ФИФА, которые пройдут 18 марта 2027 года в Марокко.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более двухсот ассоциаций-членов Международной федерации футбола (ФИФА) поддержали переизбрание Джанни Инфантино на четвертый срок на выборах главы организации в 2027 году, сообщает The Guardian.
По данным газеты, некоторые ассоциации считают, что ФИФА оказывала на них давление, добиваясь поддержки Инфантино. Отмечается, что лишь немногие из 211 ассоциаций-членов организации еще не направили письма. Среди них есть несколько европейских ассоциаций, в том числе Немецкий футбольный союз.
В апреле Инфантино объявил о намерении участвовать в следующих выборах, которые пройдут 18 марта 2027 года в Марокко. Кандидаты должны быть выдвинуты до 18 ноября. Ранее The Guardian сообщала о том, в совете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работают над выдвижением соперника Инфантино. Работа в этом направлении усилилась после решения ФИФА приостановить действие красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана на чемпионате мира, принятого после звонка президента США Дональда Трампа.
Инфантино 56 лет. Функционер, имеющий гражданство Швейцарии, Италии и Ливана, возглавил ФИФА в 2016 году после коррупционного скандала в организации и досрочного ухода со своего поста Йозефа Блаттера. В июне 2019 года Инфантино был избран на второй срок, в марте 2023-го - на третий. До назначения на пост главы ФИФА Инфантино с октября 2009 года занимал должность генерального секретаря УЕФА.
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ФутболСШАМароккоШвейцарияДжанни ИнфантиноДональд ТрампЙозеф БлаттерМеждународная федерация футбола (ФИФА)Немецкий футбольный союзСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)СпортФоларин Балоган
 
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