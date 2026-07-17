СМИ: более 200 ассоциаций поддержали переизбрание Инфантино главой ФИФА

В апреле Инфантино объявил о намерении участвовать в следующих выборах, которые пройдут 18 марта 2027 года в Марокко. Кандидаты должны быть выдвинуты до 18 ноября. Ранее The Guardian сообщала о том, в совете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работают над выдвижением соперника Инфантино. Работа в этом направлении усилилась после решения ФИФА приостановить действие красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана на чемпионате мира, принятого после звонка президента США Дональда Трампа.

Инфантино 56 лет. Функционер, имеющий гражданство Швейцарии, Италии и Ливана, возглавил ФИФА в 2016 году после коррупционного скандала в организации и досрочного ухода со своего поста Йозефа Блаттера. В июне 2019 года Инфантино был избран на второй срок, в марте 2023-го - на третий. До назначения на пост главы ФИФА Инфантино с октября 2009 года занимал должность генерального секретаря УЕФА.