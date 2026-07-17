Рублев вышел в полуфинал турнира в Бостаде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Андрей Рублев обыграл аргентинца Себастьяна Баэса в четвертьфинале турнира категории ATP 250 в шведском Бостаде.
- Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Рублева, который является 16-й ракеткой мира.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл аргентинца Себастьяна Баэса в четвертьфинале турнира категории ATP 250 в шведском Бостаде, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу 16-й ракетки мира. Баэс занимает 56-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 59 минут.
Swedish Open
17 июля 2026 • начало в 16:30
Завершен
2 : 06:16:2
Счет личных встреч стал 1-1. Рублев взял реванш у аргентинца за поражение в полуфинале турнира в Бостаде в 2022 году.
В полуфинале Рублев, получивший первый номер посева, сыграет с победителем встречи между чилийцем Алехандро Табило и аргентинцем Тьяго Тиранте.