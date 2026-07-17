Рублев вышел в полуфинал турнира в Бостаде

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл аргентинца Себастьяна Баэса в четвертьфинале турнира категории ATP 250 в шведском Бостаде, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.

В полуфинале Рублев, получивший первый номер посева, сыграет с победителем встречи между чилийцем Алехандро Табило и аргентинцем Тьяго Тиранте.