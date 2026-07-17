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Рублев вышел в полуфинал турнира в Бостаде - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Теннис
 
17:35 17.07.2026
Рублев вышел в полуфинал турнира в Бостаде

Рублев обыграл аргентинца Баэса в четвертьфинале турнира в Бостаде

© Фото : Пресс-служба турнира в МадридеРоссийский теннисист Андрей Рублев
Российский теннисист Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Пресс-служба турнира в Мадриде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Андрей Рублев обыграл аргентинца Себастьяна Баэса в четвертьфинале турнира категории ATP 250 в шведском Бостаде.
  • Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Рублева, который является 16-й ракеткой мира.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл аргентинца Себастьяна Баэса в четвертьфинале турнира категории ATP 250 в шведском Бостаде, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу 16-й ракетки мира. Баэс занимает 56-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 59 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Swedish Open
17 июля 2026 • начало в 16:30
Завершен
Андрей Рублев
2 : 06:16:2
Себастьян Баэс
Календарь Турнирная таблица История встреч
Счет личных встреч стал 1-1. Рублев взял реванш у аргентинца за поражение в полуфинале турнира в Бостаде в 2022 году.
В полуфинале Рублев, получивший первый номер посева, сыграет с победителем встречи между чилийцем Алехандро Табило и аргентинцем Тьяго Тиранте.
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ТеннисСпортАндрей РублевАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
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