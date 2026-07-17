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Защита блогера Ильи Ремесло обжалует его арест - РИА Новости, 17.07.2026
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21:59 17.07.2026
Защита блогера Ильи Ремесло обжалует его арест

Адвокат Бадамшин обжалует арест блогера Ильи Ремесло

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМеста для присяжных заседателей
Места для присяжных заседателей - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита блогера Ильи Ремесло обжалует его арест по делу о распространении недостоверной информации о вооруженных силах России.
  • Илье Ремесло предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Защита блогера Ильи Ремесло обжалует его арест по делу о распространении недостоверной информации о вооруженных силах России, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
"Мы обжалуем арест", - сказал адвокат.
Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге в пятницу утром, а затем доставлен в Москву. Ему предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ.
В пятницу вечером Басманный суд Москвы арестовал Ремесло до 16 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
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