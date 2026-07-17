Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защита блогера Ильи Ремесло обжалует его арест по делу о распространении недостоверной информации о вооруженных силах России.
- Илье Ремесло предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Защита блогера Ильи Ремесло обжалует его арест по делу о распространении недостоверной информации о вооруженных силах России, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
"Мы обжалуем арест", - сказал адвокат.
Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге в пятницу утром, а затем доставлен в Москву. Ему предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ.
В пятницу вечером Басманный суд Москвы арестовал Ремесло до 16 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.