Блогер Ремесло не признает вину в распространении фейков об армии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Илья Ремесло не признает вину в предъявленном обвинении о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
- Басманный суд Москвы постановил заключить Илью Ремесло под стражу на 1 месяц 30 суток.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Блогер Илья Ремесло не признает вину в распространении недостоверной информации о вооруженных силах России, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
"Илья Ремесло не признает вину в предъявленном обвинении", - сообщил адвокат.
Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге в пятницу утром, а затем доставлен в Москву. Ему предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ.
В пятницу вечером Басманный суд Москвы постановил заключить Илью Ремесло под стражу на 1 месяц 30 суток