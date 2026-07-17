Блогеру Ремесло предъявили обвинение в распространении фейков об армии

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Блогеру Илье Ремесло предъявлено обвинение по делу о распространении недостоверной информации о вооруженных силах России, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге в пятницу утром, а затем доставлен в Москву.