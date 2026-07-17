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Блогеру Ремесло предъявили обвинение в распространении фейков об армии - РИА Новости, 17.07.2026
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19:10 17.07.2026 (обновлено: 19:16 17.07.2026)
Блогеру Ремесло предъявили обвинение в распространении фейков об армии

Блогеру Илье Ремесло предъявили обвинение в распространении фейков о ВС России

© РИА Новости / Илья ПиталевИлья Ремесло
Илья Ремесло - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Илья Ремесло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогеру Илье Ремесло предъявлено обвинение по делу о распространении недостоверной информации о вооруженных силах России.
  • Задержание произошло в Санкт-Петербурге, затем Ремесло был доставлен в Москву, ему предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Блогеру Илье Ремесло предъявлено обвинение по делу о распространении недостоверной информации о вооруженных силах России, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
"Илья Ремесло задержан в порядке 91 УПК РФ. Предъявлено обвинение по п "д" ч 2 ст 207.3 УК РФ", - сообщил адвокат в своем канале в Telegram.
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге в пятницу утром, а затем доставлен в Москву.
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РоссияСанкт-ПетербургПроисшествияИлья РемеслоСергей БадамшинМосква
 
 
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