Блогеру Ремесло предъявили обвинение в распространении фейков об армии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блогеру Илье Ремесло предъявлено обвинение по делу о распространении недостоверной информации о вооруженных силах России.
- Задержание произошло в Санкт-Петербурге, затем Ремесло был доставлен в Москву, ему предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Блогеру Илье Ремесло предъявлено обвинение по делу о распространении недостоверной информации о вооруженных силах России, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
"Илья Ремесло задержан в порядке 91 УПК РФ. Предъявлено обвинение по п "д" ч 2 ст 207.3 УК РФ", - сообщил адвокат в своем канале в Telegram.
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге в пятницу утром, а затем доставлен в Москву.