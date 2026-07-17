Краткий пересказ от РИА ИИ Блогера Илью Ремесло задержали в Санкт-Петербурге по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.

Илья Ремесло задолжал более 51 тысячи рублей по налогам.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Задержанный по делу о распространении фейков о ВС РФ блогер Илья Ремесло задолжал более 51 тысячи рублей по налогам, следует из материалов налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В пятницу адвокат блогера Сергей Бадамшин рассказал РИА Новости, что Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. У него прошел обыск в рамках расследования уголовного дела.

Блогеру по статье 207.3 УК РФ может грозить вплоть до 10 лет колонии.

По данным налоговой на 17 июля, у Ремесло числится долг перед налоговой на более чем 51,7 тысячи рублей.