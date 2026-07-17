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Блогер Илья Ремесло задолжал более 51 тысячи рублей по налогам - РИА Новости, 17.07.2026
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12:11 17.07.2026
Блогер Илья Ремесло задолжал более 51 тысячи рублей по налогам

Задержанный по делу о фейках блогер Ремесло задолжал более 51 тыс руб по налогам

© РИА Новости / Илья ПиталевИлья Ремесло
Илья Ремесло - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Илья Ремесло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогера Илью Ремесло задержали в Санкт-Петербурге по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.
  • Илья Ремесло задолжал более 51 тысячи рублей по налогам.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Задержанный по делу о распространении фейков о ВС РФ блогер Илья Ремесло задолжал более 51 тысячи рублей по налогам, следует из материалов налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В пятницу адвокат блогера Сергей Бадамшин рассказал РИА Новости, что Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. У него прошел обыск в рамках расследования уголовного дела.
Блогеру по статье 207.3 УК РФ может грозить вплоть до 10 лет колонии.
По данным налоговой на 17 июля, у Ремесло числится долг перед налоговой на более чем 51,7 тысячи рублей.
Как следует из юридических документов, которые есть в распоряжении агентства, у блогера есть ИП, которое он зарегистрировал в августе 2018 года. Основным видом деятельности ИП значится "деятельность в области права", а дополнительным - "деятельность рекламных агентств".
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