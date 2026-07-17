Адвокат рассказал об обыске у блогера Ремесло по делу о фейках об армии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У блогера Ильи Ремесло прошли обыски в Санкт-Петербурге по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.
- Илью Ремесло задержали по статье 207.3 УК РФ.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Обыски прошли у блогера Ильи Ремесло в Санкт-Петербурге по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
"Были проведены обыски", - сказал собеседник агентства.
Дело касается публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.