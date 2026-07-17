Путин поздравил команду с 20-летием создания

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"Прошедшие годы стали временем становления и развития вашей знаменитой команды, укрепления ее победных традиций, консолидирующего, созидательного потенциала. Сегодня ФК "Тотем" по праву считается одним из самых успешных и масштабных проектов в сфере детско-юношеского спорта, признанным лидером среди команд школ-интернатов и детских домов", - говорится в послании.