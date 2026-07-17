Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил команду с 20-летием создания - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 17.07.2026 (обновлено: 13:05 17.07.2026)
Путин поздравил команду с 20-летием создания

Путин: ФК "Тотем" является лидером среди команд школ-интернатов и детских домов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил футбольный клуб "Тотем" с 20-летием создания, назвав его одним из самых успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта.
  • ФК "Тотем" за время своего существования стал двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом России по мини-футболу среди детских домов и школ-интернатов.
  • Клуб реализует ряд значимых социальных проектов регионального и федерального уровня и входит в ТОП-100 лучших организаций, реализующих социальные проекты при поддержке Фонда президентских грантов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив красноярского футбольного клуба "Тотем" с 20-летием создания, назвав его одним из самых успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта и признанным лидером среди команд школ-интернатов и детских домов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Согласно сайту Добро.рф ФК "Тотем" за время своего существования, благодаря слаженной работе команды стал двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом России по мини-футболу среди детских домов и школ-интернатов, а в 2018 году клуб получил статус официального посла Чемпионата мира по футболу FIFA - 2018 в России. Подчеркивается, что помимо спорта команда клуба реализует ряд значимых социальных проектов регионального и федерального уровня. ФК "Тотем" входит в ТОП-100 лучших организаций, реализующих социальные проекты при поддержке Фонда президентских грантов.
«
"Прошедшие годы стали временем становления и развития вашей знаменитой команды, укрепления ее победных традиций, консолидирующего, созидательного потенциала. Сегодня ФК "Тотем" по праву считается одним из самых успешных и масштабных проектов в сфере детско-юношеского спорта, признанным лидером среди команд школ-интернатов и детских домов", - говорится в послании.
Российский лидер подчеркнул, что глубокого признания достойны востребованные социальные, благотворительные, просветительские инициативы клуба и внимание, которое его коллектив уделяет продвижению ценностей физической культуры и здорового, активного образа жизни у молодежи. Путин пожелал коллективу ФК "Тотем" новых достижений и всего наилучшего.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Путин поздравил российскую сборную с победой на олимпиаде по физике
14 июля, 16:47
 
СпортРоссияВладимир ПутинМеждународная федерация футбола (ФИФА)Фонд президентских грантов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    С. Баэс
    66
    12
  • Теннис
    Завершен
    T. Valentova
    А. Корнеева
    53
    76
  • Футбол
    18.07 19:30
    Зенит
    Спартак Москва
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    19.07 15:00
    Урал
    Енисей
  • Футбол
    19.07 18:30
    Торпедо
    Волга Ульяновск
  • Футбол
    19.07 00:00
    Франция
    Англия
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала