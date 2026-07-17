Путин поздравил команду с 20-летием создания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поздравил футбольный клуб "Тотем" с 20-летием создания, назвав его одним из самых успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта.
- ФК "Тотем" за время своего существования стал двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом России по мини-футболу среди детских домов и школ-интернатов.
- Клуб реализует ряд значимых социальных проектов регионального и федерального уровня и входит в ТОП-100 лучших организаций, реализующих социальные проекты при поддержке Фонда президентских грантов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив красноярского футбольного клуба "Тотем" с 20-летием создания, назвав его одним из самых успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта и признанным лидером среди команд школ-интернатов и детских домов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Согласно сайту Добро.рф ФК "Тотем" за время своего существования, благодаря слаженной работе команды стал двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом России по мини-футболу среди детских домов и школ-интернатов, а в 2018 году клуб получил статус официального посла Чемпионата мира по футболу FIFA - 2018 в России. Подчеркивается, что помимо спорта команда клуба реализует ряд значимых социальных проектов регионального и федерального уровня. ФК "Тотем" входит в ТОП-100 лучших организаций, реализующих социальные проекты при поддержке Фонда президентских грантов.
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"Прошедшие годы стали временем становления и развития вашей знаменитой команды, укрепления ее победных традиций, консолидирующего, созидательного потенциала. Сегодня ФК "Тотем" по праву считается одним из самых успешных и масштабных проектов в сфере детско-юношеского спорта, признанным лидером среди команд школ-интернатов и детских домов", - говорится в послании.
Российский лидер подчеркнул, что глубокого признания достойны востребованные социальные, благотворительные, просветительские инициативы клуба и внимание, которое его коллектив уделяет продвижению ценностей физической культуры и здорового, активного образа жизни у молодежи. Путин пожелал коллективу ФК "Тотем" новых достижений и всего наилучшего.