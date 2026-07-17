Рейтинг@Mail.ru
"Почта России" появится в новых регионах, заявили в Минцифры - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 17.07.2026
"Почта России" появится в новых регионах, заявили в Минцифры

Замглавы Минцифры Лебедев: "Почта России" будет работать в новых регионах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк Отделение "Почты России"
 Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Отделение "Почты России". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минцифры России работает над тем, чтобы "Почта России" полностью функционировала в новых регионах страны.
  • Сенаторы одобрили изменения в закон "О почтовой связи" и другие законодательные акты РФ, направленные на поддержку "Почты России".
  • Закон предусматривает модернизацию инфраструктуры, обеспечение цифровой трансформации отрасли и укрепление финансово-экономической устойчивости "Почты России", а также закрепление механизма создания и эксплуатации единой электронной почтовой системы.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минцифры России работает над тем, чтобы "Почта России" полностью функционировала в новых регионах страны, заявил замглавы Минцифры России Иван Лебедев.
"Если "Почта" будет присутствовать на территориях, то, безусловно, получатся санкционные ограничения, и в этом смысле будут серьезные потери для финансово-хозяйственной деятельности. Но мы в любом случае предусматриваем для себя и работаем в этом направлении, для того, чтобы на субъектах, которые воссоединенные с нами, появилась полноценная работа "Почты", - сообщил он в рамках заседания Совета Федерации.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
В СФ предложили безвозмездно предоставлять "Почте России" госимущество
26 мая, 05:25
Сенаторы ранее в пятницу одобрили изменения в закон "О почтовой связи" и в отдельные законодательные акты РФ, направленные на поддержку "Почты России". Документ предусматривает модернизацию инфраструктуры почтовой связи, обеспечение цифровой трансформации отрасли и укрепление финансово-экономической устойчивости акционерного общества "Почта России". Закон также закрепляет механизм создания и эксплуатации единой электронной почтовой системы, оператором которой станет "Почта России".
В Минцифры отмечали, что в законе закреплены бесплатные смс-уведомления о почтовых отправлениях. "Почта России" также сможет принимать заявления и оказывать услуги гражданам напрямую или через отделения почтовой связи, в том числе в населенных пунктах без МФЦ.
Кроме того, коммерческие банки не смогут взимать комиссию с "Почты России" за операции по оплате ЖКУ в отделениях почтовой связи.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Володин отметил стратегическое значение развития почтовой связи
12 июля, 10:11
 
РоссияПочта РоссииСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала