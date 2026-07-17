"Почта России" появится в новых регионах, заявили в Минцифры

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минцифры России работает над тем, чтобы "Почта России" полностью функционировала в новых регионах страны, заявил замглавы Минцифры России Иван Лебедев.

В Минцифры отмечали, что в законе закреплены бесплатные смс-уведомления о почтовых отправлениях. "Почта России" также сможет принимать заявления и оказывать услуги гражданам напрямую или через отделения почтовой связи, в том числе в населенных пунктах без МФЦ.