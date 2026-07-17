"Почта России" появится в новых регионах, заявили в Минцифры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минцифры России работает над тем, чтобы "Почта России" полностью функционировала в новых регионах страны.
- Сенаторы одобрили изменения в закон "О почтовой связи" и другие законодательные акты РФ, направленные на поддержку "Почты России".
- Закон предусматривает модернизацию инфраструктуры, обеспечение цифровой трансформации отрасли и укрепление финансово-экономической устойчивости "Почты России", а также закрепление механизма создания и эксплуатации единой электронной почтовой системы.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минцифры России работает над тем, чтобы "Почта России" полностью функционировала в новых регионах страны, заявил замглавы Минцифры России Иван Лебедев.
"Если "Почта" будет присутствовать на территориях, то, безусловно, получатся санкционные ограничения, и в этом смысле будут серьезные потери для финансово-хозяйственной деятельности. Но мы в любом случае предусматриваем для себя и работаем в этом направлении, для того, чтобы на субъектах, которые воссоединенные с нами, появилась полноценная работа "Почты", - сообщил он в рамках заседания Совета Федерации.
Сенаторы ранее в пятницу одобрили изменения в закон "О почтовой связи" и в отдельные законодательные акты РФ, направленные на поддержку "Почты России". Документ предусматривает модернизацию инфраструктуры почтовой связи, обеспечение цифровой трансформации отрасли и укрепление финансово-экономической устойчивости акционерного общества "Почта России". Закон также закрепляет механизм создания и эксплуатации единой электронной почтовой системы, оператором которой станет "Почта России".
В Минцифры отмечали, что в законе закреплены бесплатные смс-уведомления о почтовых отправлениях. "Почта России" также сможет принимать заявления и оказывать услуги гражданам напрямую или через отделения почтовой связи, в том числе в населенных пунктах без МФЦ.
Кроме того, коммерческие банки не смогут взимать комиссию с "Почты России" за операции по оплате ЖКУ в отделениях почтовой связи.