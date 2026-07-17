Совфед одобрил закон о поддержке "Почты России"

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенаторы одобрили изменения в закон "О почтовой связи" и другие законодательные акты РФ для поддержки "Почты России".

"Почта России" создаст электронную почтовую систему для приема и доставки юридически значимых сообщений, а также будет оператором единой электронной почтовой системы.

Закон устанавливает правила использования абонентских почтовых шкафов в многоквартирных домах и уточняет, что доставку в них смогут осуществлять определенные организации по решению собрания собственников.

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили изменения в закон "О почтовой связи" и в отдельные законодательные акты РФ, направленные на поддержку "Почты России".

Документ предусматривает модернизацию инфраструктуры почтовой связи, обеспечение цифровой трансформации отрасли и укрепление финансово-экономической устойчивости акционерного общества " Почта России ". Закон также закрепляет механизм создания и эксплуатации единой электронной почтовой системы, оператором которой станет "Почта России".

Согласно документу, "Почта России" создаст электронную почтовую систему для приема и доставки юридически значимых сообщений. Госорганы, органы местного самоуправления, компании с госучастием и Центробанк будут направлять гражданам и бизнесу уведомления, извещения и требования через личный кабинет на портале "Госуслуги" и региональных порталах. Сообщение будет считаться доставленным, если адресат вошел в личный кабинет в течение семи дней после его размещения, а при отсутствии технической возможности документ направят бумажным письмом.

Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей на портале "Госуслуги" создадут электронные почтовые ящики, за их использование с ИП и юрлиц будет взиматься ежемесячная плата, размер которой установит правительство РФ

Документ запрещает банкам взимать комиссию за прием организациями федеральной почтовой связи платы за жилое помещение и коммунальные услуги через электронные средства платежа.

В соответствии с законом, "Почте России" разрешается поручать часть технологических операций другим операторам, компаниям и ИП, кроме доставки и выдачи пенсий и пособий. Также закрепляется, что регистрируемые письма от госорганов и организаций с госучастием должны доставляться только организациями федеральной почтовой связи.

Документом уточняются правила использования абонентских почтовых шкафов в многоквартирных домах. Доставку в них смогут осуществлять управляющие организации, ресурсоснабжающие компании, "Почта России", а также иные операторы связи по решению собрания собственников, доставка документов иными лицами не допускается.

Закон должен вступить в силу с 1 марта 2027 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.