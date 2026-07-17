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Россияне завоевали бронзу юношеского ЧЕ по настольному теннису - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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17:24 17.07.2026
Россияне завоевали бронзу юношеского ЧЕ по настольному теннису

Харлова и Савельев выиграли бронзу ЧЕ по настольному теннису

© Fotolia / gemenacomНастольный теннис
Настольный теннис - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Fotolia / gemenacom
Настольный теннис. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дарья Харлова и Артем Савельев взяли бронзовые медали в смешанном парном разряде среди спортсменов до 15 лет на первенстве Европы по настольному теннису в Гондомаре (Португалия).
  • В полуфинале Савельев и Харлова проиграли туркам Геркему Очалу и Эле Су Йентер со счетом 1-3.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россияне Дарья Харлова и Артем Савельев взяли бронзовые медали в смешанном парном разряде среди спортсменов до 15 лет на первенстве Европы по настольному теннисут, который проходит в Гондомаре (Португалия).
В полуфинале Савельев и Харлова проиграли туркам Гёркему Очалу и Эле Су Йёнтер со счетом 1-3 (7:11, 13:15, 11:8, 8:11).
Российские спортсмены выступают на первенстве Европы в нейтральном статусе. Ранее Международная федерация настольного тенниса (ITTF) сообщила РИА Новости, что с 28 июля начнет допускать россиян к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном.
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Международная федерация настольного тенниса возвращает россиян с флагом
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