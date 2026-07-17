Россияне завоевали бронзу юношеского ЧЕ по настольному теннису

Краткий пересказ от РИА ИИ Дарья Харлова и Артем Савельев взяли бронзовые медали в смешанном парном разряде среди спортсменов до 15 лет на первенстве Европы по настольному теннису в Гондомаре (Португалия).

В полуфинале Савельев и Харлова проиграли туркам Геркему Очалу и Эле Су Йентер со счетом 1-3.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россияне Дарья Харлова и Артем Савельев взяли бронзовые медали в смешанном парном разряде среди спортсменов до 15 лет на первенстве Европы по настольному теннисут, который проходит в Гондомаре (Португалия).

В полуфинале Савельев и Харлова проиграли туркам Гёркему Очалу и Эле Су Йёнтер со счетом 1-3 (7:11, 13:15, 11:8, 8:11).