Подросток в Петербурге мог поджечь заправку из-за знакомства с девушкой

"По предварительной информации, около трех недель назад он (фигурант – ред.) познакомился в одном из мессенджеров с неизвестной девушкой. В дальнейшем с ним связались неизвестные лица, которые, по словам подростка, угрожали ему и его родственникам, требуя совершить поджог объекта", - рассказали в региональном главке МВД.