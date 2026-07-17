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Подросток в Петербурге мог поджечь заправку из-за знакомства с девушкой - РИА Новости, 17.07.2026
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22:06 17.07.2026
Подросток в Петербурге мог поджечь заправку из-за знакомства с девушкой

МВД: поджогу заправки в Петербурге могло предшествовать знакомство с девушкой

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток поджег газораздаточную колонку на газозаправочной станции в Санкт-Петербурге, никто не пострадал.
  • По предварительной информации, подростка вынудили совершить поджог неизвестные лица, которые угрожали ему и его родственникам после того, как он познакомился с девушкой в мессенджере.
  • В результате поджога колонка полностью сгорела, а газовый модуль станции оказался частично поврежден, возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Поджогу подростком газозаправочной станции в Санкт-Петербурге могло предшествовать знакомство с девушкой, после которого неизвестные угрозами вынудили парня совершить преступление, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Региональный главк Росгвардии сообщал о задержании 16-летнего юноши, который в пятницу днем в Калининском районе Петербурга облил горючей жидкостью одну из колонок газозаправочной станции и поджег ее. Согласно каналу СК РФ на платформе "Макс", никто не пострадал. Подростка под обманным предлогом вынудили совершить поджог неустановленные лица, связавшиеся с ним по телефону и представившиеся кураторами.
"По предварительной информации, около трех недель назад он (фигурант – ред.) познакомился в одном из мессенджеров с неизвестной девушкой. В дальнейшем с ним связались неизвестные лица, которые, по словам подростка, угрожали ему и его родственникам, требуя совершить поджог объекта", - рассказали в региональном главке МВД.
По факту поджога заправки на проспекте Непокоренных полиция организовала проверку, отмечают в ГУМВД. Правоохранители, в частности, проверяют информацию о том, что инциденту предшествовало знакомство с девушкой.
Как добавили в полиции, в результате поджога газораздаточная колонка полностью сгорела, а газовый модуль станции оказался частично поврежден. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт).
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