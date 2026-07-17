В Петербурге возбудили дело после поджога газозаправочной станции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после того, как подросток по заданию неизвестных поджег газозаправочную станцию в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщил СК РФ.

Региональный главк Росгвардии сообщал о задержании 16-летнего юноши, который в пятницу днем в Калининском районе Петербурга облил горючей жидкостью одну из колонок газозаправочной станции и поджег ее. Согласно каналу СК РФ на платформе "Макс", никто не пострадал. Подростка под обманным предлогом вынудили совершить поджог неустановленные лица, связавшиеся с ним по телефону и представившиеся кураторами.