В Петербурге возбудили дело после поджога газозаправочной станции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подросток поджег колонку газозаправочной станции в Калининском районе Санкт-Петербурга.
- Подростка вынудили совершить поджог неустановленные лица, связавшиеся с ним по телефону.
- Возбуждено уголовное дело о теракте в отношении 16-летнего подростка.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после того, как подросток по заданию неизвестных поджег газозаправочную станцию в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщил СК РФ.
Региональный главк Росгвардии сообщал о задержании 16-летнего юноши, который в пятницу днем в Калининском районе Петербурга облил горючей жидкостью одну из колонок газозаправочной станции и поджег ее. Согласно каналу СК РФ на платформе "Макс", никто не пострадал. Подростка под обманным предлогом вынудили совершить поджог неустановленные лица, связавшиеся с ним по телефону и представившиеся кураторами.
"Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пока задержанный юноша имеет статус подозреваемого, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.