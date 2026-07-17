В Петербурге подростка задержали за поджог газовой заправки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подросток поджег газозаправочную станцию в Калининском районе Санкт-Петербурга.
- Росгвардейцы задержали подростка, пытавшегося скрыться с места происшествия, по горячим следам.
- По предварительным данным, задержанный получил задание поджечь заправочную станцию от неизвестного куратора через мессенджер.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Росгвардейцы задержали подростка, который по чужому заданию поджег газозаправочную станцию самообслуживания в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщил региональный главк Росгвардии.
Согласно каналу ведомства на платформе "Макс", в пятницу днем 16-летний юноша облил горючей жидкостью одну из колонок газозаправочной станции и поджег ее. Наряд Росгвардии, патрулировавший территорию, получил информацию о возгорании.
"К незамедлительно прибывшим на место происшествия сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии обратился очевидец, указавший на пытавшегося скрыться подростка и сообщивший его приметы. Работая по горячим следам, росгвардейцы задержали злоумышленника", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, задание поджечь заправочную станцию задержанный получил от неизвестного куратора через мессенджер, добавили в Росгвардии.
Отмечается также, что при совершении поджога юноша получил химический ожог ноги, его доставили в полицию после оказания медпомощи.