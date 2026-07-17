В Петербурге подростка задержали за поджог газовой заправки

Краткий пересказ от РИА ИИ Подросток поджег газозаправочную станцию в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Росгвардейцы задержали подростка, пытавшегося скрыться с места происшествия, по горячим следам.

По предварительным данным, задержанный получил задание поджечь заправочную станцию от неизвестного куратора через мессенджер.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Росгвардейцы задержали подростка, который по чужому заданию поджег газозаправочную станцию самообслуживания в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщил региональный главк Росгвардии.

Согласно каналу ведомства на платформе " Макс ", в пятницу днем 16-летний юноша облил горючей жидкостью одну из колонок газозаправочной станции и поджег ее. Наряд Росгвардии , патрулировавший территорию, получил информацию о возгорании.

"К незамедлительно прибывшим на место происшествия сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии обратился очевидец, указавший на пытавшегося скрыться подростка и сообщивший его приметы. Работая по горячим следам, росгвардейцы задержали злоумышленника", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, задание поджечь заправочную станцию задержанный получил от неизвестного куратора через мессенджер, добавили в Росгвардии.