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В Петербурге подростка задержали за поджог газовой заправки - РИА Новости, 17.07.2026
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21:01 17.07.2026
В Петербурге подростка задержали за поджог газовой заправки

В Петербурге подросток по заданию поджег газовую заправку, его задержали

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток поджег газозаправочную станцию в Калининском районе Санкт-Петербурга.
  • Росгвардейцы задержали подростка, пытавшегося скрыться с места происшествия, по горячим следам.
  • По предварительным данным, задержанный получил задание поджечь заправочную станцию от неизвестного куратора через мессенджер.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Росгвардейцы задержали подростка, который по чужому заданию поджег газозаправочную станцию самообслуживания в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщил региональный главк Росгвардии.
Согласно каналу ведомства на платформе "Макс", в пятницу днем 16-летний юноша облил горючей жидкостью одну из колонок газозаправочной станции и поджег ее. Наряд Росгвардии, патрулировавший территорию, получил информацию о возгорании.
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"К незамедлительно прибывшим на место происшествия сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии обратился очевидец, указавший на пытавшегося скрыться подростка и сообщивший его приметы. Работая по горячим следам, росгвардейцы задержали злоумышленника", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, задание поджечь заправочную станцию задержанный получил от неизвестного куратора через мессенджер, добавили в Росгвардии.
Отмечается также, что при совершении поджога юноша получил химический ожог ноги, его доставили в полицию после оказания медпомощи.
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