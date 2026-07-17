В Кремле ответили на слова Трампа о вмешательстве в выборы в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия никогда не вмешивалась в выборы в США, заявил Песков, отвечая на обвинение Трампа.
- В Кремле подчеркнули, что это подтверждают многие расследования, ранее проведенные в Штатах.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Москва никогда не вмешивалась в выборы в США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал высказывание главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы представляют угрозу для избирательной системы его страны. Американский лидер пообещал рассекретить разведданные об уязвимостях в ней.
"Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов. <...> Мы любые обвинения отвергаем, отвергаем их решительно", — подчеркнул Песков.
По его словам, в США ранее провели немало расследований, которые подтвердили, что Москва не имела отношения к ходу избирательных кампаний. Трамп же ссылается на некую обезличенную и бездоказательную информацию по линии американских спецслужб.
Представитель Кремля добавил, что Россия не вмешивается в чужие внутренние дела и рассчитывает, что другие страны будут действовать зеркально.