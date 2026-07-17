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В Кремле ответили на слова Трампа о вмешательстве в выборы в США - РИА Новости, 17.07.2026
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12:39 17.07.2026 (обновлено: 14:56 17.07.2026)
В Кремле ответили на слова Трампа о вмешательстве в выборы в США

Песков: РФ никогда не вмешивалась в выборы в США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия никогда не вмешивалась в выборы в США, заявил Песков, отвечая на обвинение Трампа.
  • В Кремле подчеркнули, что это подтверждают многие расследования, ранее проведенные в Штатах.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Москва никогда не вмешивалась в выборы в США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал высказывание главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы представляют угрозу для избирательной системы его страны. Американский лидер пообещал рассекретить разведданные об уязвимостях в ней.
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"Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов. <...> Мы любые обвинения отвергаем, отвергаем их решительно", — подчеркнул Песков.
По его словам, в США ранее провели немало расследований, которые подтвердили, что Москва не имела отношения к ходу избирательных кампаний. Трамп же ссылается на некую обезличенную и бездоказательную информацию по линии американских спецслужб.
Представитель Кремля добавил, что Россия не вмешивается в чужие внутренние дела и рассчитывает, что другие страны будут действовать зеркально.
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