В Кремле ответили на слова Трампа о вмешательстве в выборы в США

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия никогда не вмешивалась в выборы в США, заявил Песков, отвечая на обвинение Трампа.

В Кремле подчеркнули, что это подтверждают многие расследования, ранее проведенные в Штатах.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Москва никогда не вмешивалась в выборы в США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал высказывание главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы представляют угрозу для избирательной системы его страны. Американский лидер пообещал рассекретить разведданные об уязвимостях в ней.

"Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов. <...> Мы любые обвинения отвергаем, отвергаем их решительно", — подчеркнул Песков.

По его словам, в США ранее провели немало расследований, которые подтвердили, что Москва не имела отношения к ходу избирательных кампаний. Трамп же ссылается на некую обезличенную и бездоказательную информацию по линии американских спецслужб.