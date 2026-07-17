Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил о немедленном рассекречивании разведывательных данных, раскрывающих уязвимости в избирательной инфраструктуре США.
- По его словам, Китай якобы скомпрометировал электоральные данные американцев, а также пытался изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена.
- Посольство КНР в России заявило, что Пекин никогда не вмешивался в выборы в Штатах.
ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Вашингтон рассекретит разведданные об уязвимостях в выборной системе США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
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"Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре", — сказал он во время обращения к нации.
Трамп утверждает, что Китай якобы скомпрометировал электоральные данные американцев, причем масштабы оказались крупнейшими с 2020 года.
Кроме того, по словам президента:
- такими же возможностями якобы обладают Россия, Иран и КНДР;
- Пекин завладел сведениями о 220 миллионах американских избирателей;
- КНР пыталась изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена;
- предыдущие администрации скрывали уязвимости избирательной системы;
- американское глубинное государство также участвовало в этом, стране нанесен огромный ущерб;
- Нацразведка, Минюст, ФБР и ЦРУ должны расследовать произошедшее и предъявить обвинения виновным.
В посольстве Китая в России рассказали РИА Новости, что Пекин никогда не вмешивался в выборы в США и не собирается этого делать и в будущем.