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Трамп объявил о немедленном рассекречивании разведданных о выборах в США - РИА Новости, 17.07.2026
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04:13 17.07.2026 (обновлено: 09:18 17.07.2026)
Трамп объявил о немедленном рассекречивании разведданных о выборах в США

Трамп заявил о рассекречивании разведданных об уязвимостях в выборной системе

© AP Photo / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне. 16 июля 2026
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне. 16 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Saul Loeb
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне. 16 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил о немедленном рассекречивании разведывательных данных, раскрывающих уязвимости в избирательной инфраструктуре США.
  • По его словам, Китай якобы скомпрометировал электоральные данные американцев, а также пытался изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена.
  • Посольство КНР в России заявило, что Пекин никогда не вмешивался в выборы в Штатах.
ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Вашингтон рассекретит разведданные об уязвимостях в выборной системе США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
«

"Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре", — сказал он во время обращения к нации.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Власти США выявили 280 тысяч неграждан в списках избирателей, заявил Трамп
04:59
Трамп утверждает, что Китай якобы скомпрометировал электоральные данные американцев, причем масштабы оказались крупнейшими с 2020 года.
Кроме того, по словам президента:
  • такими же возможностями якобы обладают Россия, Иран и КНДР;
  • Пекин завладел сведениями о 220 миллионах американских избирателей;
  • КНР пыталась изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена;
  • предыдущие администрации скрывали уязвимости избирательной системы;
  • американское глубинное государство также участвовало в этом, стране нанесен огромный ущерб;
  • Нацразведка, Минюст, ФБР и ЦРУ должны расследовать произошедшее и предъявить обвинения виновным.
В посольстве Китая в России рассказали РИА Новости, что Пекин никогда не вмешивался в выборы в США и не собирается этого делать и в будущем.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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10 июля, 04:45
 
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