Россия не будет вмешиваться в избирательную систему США, заявил сенатор

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенатор РФ Сергей Перминов заявил, что Россия с уважением относится к правам американских избирателей и не собирается проводить никаких операций в избирательной системе США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США.

Сергей Перминов отметил, что обвинения Трампа мотивированы необходимостью консолидировать республиканский электорат перед выборами в Конгресс США.

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Россия с уважением относится к правам американских избирателей, Москва никогда не проводила и не собирается проводить никаких операций в избирательной системе США, заявил РИА Новости сенатор РФ, полномочный представитель Совфеда в ЦИК РФ Сергей Перминов.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США.

"Российская Федерация всегда с полным уважением относится к суверенному праву американского народа самостоятельно определять свое будущее и никогда не проводила, не проводит и не собирается проводить никаких кибернетических операций в электоральной сфере США", - сказал Перминов.

Сенатор также отметил, что риторика Трампа мотивирована необходимостью консолидировать республиканский электорат накануне предстоящих промежуточных выборов в Конгресс США.