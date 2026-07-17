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Россия не будет вмешиваться в избирательную систему США, заявил сенатор - РИА Новости, 17.07.2026
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14:01 17.07.2026
Россия не будет вмешиваться в избирательную систему США, заявил сенатор

Перминов: РФ не будет проводить никаких операций в избирательной системе США

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор РФ Сергей Перминов заявил, что Россия с уважением относится к правам американских избирателей и не собирается проводить никаких операций в избирательной системе США.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США.
  • Сергей Перминов отметил, что обвинения Трампа мотивированы необходимостью консолидировать республиканский электорат перед выборами в Конгресс США.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Россия с уважением относится к правам американских избирателей, Москва никогда не проводила и не собирается проводить никаких операций в избирательной системе США, заявил РИА Новости сенатор РФ, полномочный представитель Совфеда в ЦИК РФ Сергей Перминов.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США.
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"Российская Федерация всегда с полным уважением относится к суверенному праву американского народа самостоятельно определять свое будущее и никогда не проводила, не проводит и не собирается проводить никаких кибернетических операций в электоральной сфере США", - сказал Перминов.
Сенатор также отметил, что риторика Трампа мотивирована необходимостью консолидировать республиканский электорат накануне предстоящих промежуточных выборов в Конгресс США.
"На фоне явных и системных вопросов к действиям Вашингтона на внешнеполитическом треке, подобные обвинения — не более чем привычный инструмент внутренней политической борьбы для переключения внимания избирателей", - констатировал политик.
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В миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампСовет Федерации РФСергей Перминов
 
 
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