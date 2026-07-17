Бойца UFC дисквалифицировали на 16 месяцев за допинг

"В феврале я сдал положительный допинг-тест на эритропоэтин после того, как последовал рекомендациям медицинского специалиста. Как спортсмен высокого уровня, я несу ответственность за все, что принимаю. Я совершил ошибку и полностью беру на себя ответственность за нее", - написал спортсмен в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).