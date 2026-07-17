Бойца UFC дисквалифицировали на 16 месяцев за допинг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боец UFC Волкан Оздемир дисквалифицирован на 16 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
- Оздемир сдал положительный допинг-тест на эритропоэтин, следуя рекомендациям медицинского специалиста.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Представляющий Швейцарию боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Волкан Оздемир дисквалифицирован на 16 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
"В феврале я сдал положительный допинг-тест на эритропоэтин после того, как последовал рекомендациям медицинского специалиста. Как спортсмен высокого уровня, я несу ответственность за все, что принимаю. Я совершил ошибку и полностью беру на себя ответственность за нее", - написал спортсмен в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Оздемиру 36 лет. Он занимает восьмое место в рейтинге полутяжеловесов UFC. На его счету 21 победа и 8 поражений. Последний раз швейцарец выходил в октагон в ноябре 2025 года на турнире UFC Fight Night 265 в Аль-Райяне (Катар), где он нокаутом победил американца Алонзо Менифилда в поединке основного карда.