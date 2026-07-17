Рейтинг@Mail.ru
Бойца UFC дисквалифицировали на 16 месяцев за допинг - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
21:11 17.07.2026
Бойца UFC дисквалифицировали на 16 месяцев за допинг

Бойца UFC Волкана Оздемира дисквалифицировали на 16 месяцев за допинг

© Фото : UFCЧемпионский пояс UFC
Чемпионский пояс UFC - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : UFC
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боец UFC Волкан Оздемир дисквалифицирован на 16 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
  • Оздемир сдал положительный допинг-тест на эритропоэтин, следуя рекомендациям медицинского специалиста.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Представляющий Швейцарию боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Волкан Оздемир дисквалифицирован на 16 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
"В феврале я сдал положительный допинг-тест на эритропоэтин после того, как последовал рекомендациям медицинского специалиста. Как спортсмен высокого уровня, я несу ответственность за все, что принимаю. Я совершил ошибку и полностью беру на себя ответственность за нее", - написал спортсмен в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Оздемиру 36 лет. Он занимает восьмое место в рейтинге полутяжеловесов UFC. На его счету 21 победа и 8 поражений. Последний раз швейцарец выходил в октагон в ноябре 2025 года на турнире UFC Fight Night 265 в Аль-Райяне (Катар), где он нокаутом победил американца Алонзо Менифилда в поединке основного карда.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Журова назвала слова Шварцбаха о допинг-контроле россиян манипуляцией
16 июля, 11:53
 
ЕдиноборстваСпортВолкан ОздемирUFC
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    С. Баэс
    66
    12
  • Теннис
    Завершен
    T. Valentova
    А. Корнеева
    53
    76
  • Футбол
    18.07 19:30
    Зенит
    Спартак Москва
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    19.07 15:00
    Урал
    Енисей
  • Футбол
    19.07 18:30
    Торпедо
    Волга Ульяновск
  • Футбол
    19.07 00:00
    Франция
    Англия
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала